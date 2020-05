Una vita anticipazioni: Telmo resta ad Acacias 38 per scoprire la verità su Mateo e Lucia?

Siamo giunti alla puntata 968 di Acacias 38: che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 8 maggio 2020. Telmo lascerà Acacis 38 oppure andrà fino in fondo per chiarire con Lucia molti aspetti legati al passato? Sospetta che il piccolo Mateo possa essere suo figlio? E che cosa stanno invece nascondendo Samuel e sua moglie Genoveva? Il passato della donna sembra essere parecchio burrascoso…Anche Cinta la nuova arrivata ad Acacias sembra avere un grosso segreto: di che si tratta? Ramon intanto sembra aver preso la sua decisione, quella di lasciare il paese… Telmo si è già scontrato con il marito di Lucia ma non ha intenzione di lasciare Acacias 38: per 10 anni ha subito e adesso vuole riprendersi quello che è stato suo.

Scopriamo cosa sta per accadere con la trama di Una vita di domani 8 maggio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 MAGGIO 2020

Cinta dà l’impressione di stare nascondendo qualcosa e la domestica Arantxa è la prima ad accorgersene, contrariamente a Bellita e Josè Miguel.

Susana e Felicia continuano a sparlare di Genoveva, che giudicano di “facili costumi”. Liberto e Rosina continuano a vivere sotto mentite spoglie ma si rendono conto che sta succedendo qualcosa di molto strano in quartiere…Non essendosi presentata alla sua festa, Lucia deve porre rimedio per fare le presentazioni e quindi va a trovare Bellita dove conosce anche la giovanissima Cinta. Viene accolta molto bene dalla sua nuova vicina di casa…Anche le altre signore di Acacias sono state invitate alla merenda e ne approfittano per chiedere a Bellita della sua vita in giro per il mondo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 8 maggio 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5. A seguire una nuova super puntata di Uomini e Donne.