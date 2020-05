Beautiful anticipazioni: Wyatt lascia Sally? Thomas bacia Hope

Ridge è felice di avere Flo in azienda e sembra aver messo da parte i dubbi sul fatto che Steffy possa reagire male, sapendo che la madre di sua figlia lavora a pochi passi da Phoebe. Ma tutti hanno notato che la ragazza non sembra mai interessarsi alla bambina e un motivo c’è…Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano la trama della puntata di domani 13 maggio 2020. Nella prossima puntata di Beautiful cercheremo di capire quali sono e saranno le prossime mosse di Flo. Completamente accecata dal mondo in cui adesso può vivere, mette da parte la verità e non racconta nulla a Hope della sua bambina? Continua a tacere sulla piccola Beth che intanto viene cresciuta da una madre che non è la sua mentre il matrimonio tra Liam e Hope va in frantumi?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 MAGGIO 2020

Thomas continua con il suo lento ma costante avvicinamento a Hope e crede che sia arrivato il momento di scagliare la mossa decisiva. Per questo la bacia, una cosa a quanto pare del tutto inaspettata per Hope che non ricambia il bacio di Thomas. La ragazza non se lo aspettava? Difficile a dirsi visto quello che è successo negli ultimi tempi. Hope infatti, se anche vuole che Liam non stia più con lei, lo ama, così tanto da fare questo sacrificio. Per il momento quindi la mossa di Thomas non è andata come lui si aspettava…

Nel frattempo Wyatt, dopo aver baciato Flo, inizia a farsi delle domande su quello che è il rapporto tra Sally e Thomas. Non immagina che tra i due non c’è praticamente nulla e che il Forrester la sua solo usando…

Non ci resta che seguire la puntata di Beautiful di domani per capire che cosa succederà! Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5. A seguire una nuova puntata da non perdere di Una vita.