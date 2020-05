Il segreto anticipazioni: Alicia bacia Matias ma il giovane ha le ore contate

Marcela si deciderà a mettere fine al suo matrimonio con Matias scegliendo Tomas? La marchesa andrà fino in onda mettendo quindi in pericolo anche la vita di Marcela e della sua bambina, visto che vuole uccidere Matias nella sua locanda? E Tomas che ha capito quali i sono i piani di sua madre, che cosa farà? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 14 maggio 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 MAGGIO 2020

Manuela riesce a uscire dal fossato e corre a chiedere aiuto per Encarnación. Damián e Urrutia la salvano quando sta per svenire. Manuel dice a Encarnación che andrà in municipio a riferire, perché questa zona è molto pericolosa.

Isabella pensa di aver di nuovo convinto Francisca ad acquistare le famose terre che le ha proposto, sono tutti terreni che si trovano intorno a quella che è stata la sua proprietà. Sembra proprio che l’obiettivo di Francisca sia quello di riprendersi la Villa. Ma Isabella la sta aiutando oppure la sta ingannando? Nel frattempo, la marchesa dice a Maqueda che è arrivato il momento di agire. Matias deve morire per cui va incendiata la cucina della locanda di Marcela per mettere fine a questa storia. Tomás chiede ad Adolfo di coprirlo poiché sente che qualcosa potrebbe accadere quella notte. E forse vuole proteggere Marcela, ma che cosa farà con Matias, salverà solo lei e sua figlia oppure farà si che anche il suo nemico si salvi mettendo i bastoni tra le ruote a sua madre?

Nel frattempo però la marchesa trova una lettera d’amore di Rosa nel libro di suo figlio, e pretende quindi che Adolfo le dia delle spiegazioni. Matías incontrerà di nuovo Alicia. Il Castaneda inizia a parlare con lei di quello che sta provando, di come sono cambiate le cose. Alicia si avvicina e lo bacia…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 14 maggio 2020.