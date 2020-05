Una vita anticipazioni: Telmo indaga per scoprire di chi è figlio Mateo? Ursula mente ancora

Che cosa sta nascondendo Cinta, con chi si sta incontrando? Lo scopriremo forse nelle prossime puntate di Una vita ma iniziamo dalle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 14 maggio 2020. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 scopriremo che cosa ne sarà di Telmo? L’uomo si arrenderà alla volontà di Lucia che gli ha chiesto di essere lasciata in pace o lotterà per scoprire se ci sono possibilità che Mateo possa essere suo figlio? Lolita e Antonito sapevano che per Ramon il ritorno ad Acacias non sarebbe stato semplice ma non si aspettava che sarebbe successo tutto quello che è accaduto nel giro di pochi giorni…

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di Una vita in onda domani 14 maggio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 MAGGIO 2020

Nonostante tutti i suggerimenti da parte di Samuel, Genoveva agisce per conto suo e manda a Marlen, la sua amica francese, i soldi ricavati dalla vendita di un prestigioso vaso. Quando scopre tutto quanto, Samuel si infuria e fa presente alla moglie che non doveva rischiare così tanto. A causa del boicottaggio di Susana, Lolita inizia ad avere seri problemi economici nella bottega.

Bellita e suo marito continuano a discutere della possibile presenza nella casa che hanno comprato, senza sapere nulla, del fantasma della povera Celia…Antonito continua a supplicare suo padre: deve dire a tutti di essere innocente, deve raccontare quello che è successo davvero il giorno in cui Celia è morta ma Ramon non sembra essere intenzionato a farlo.

Il figlio di Felicita sembra essere il solo ad aver capito che Cinta ha un segreto ma le promette che non dirà nulla ai suoi genitori. La ragazza sembra quindi fidarsi del giovane.

Ursula decide di andare da Telmo e di dirgli che Lucia ama suo marito e non ha intenzione di rivedere le sue posizioni. Ma sarà davvero così?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Acacias 38 numero 970 ( seconda parte) in onda domani su Canale 5.