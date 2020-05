Beautiful anticipazioni: Brooke tifa per Liam e Hope mentre Ridge spera in Thomas

Coppie che si formano, coppie che si distruggono, che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 15 maggio 2020. Come avrete visto nelle ultime puntate della soap di Canale 5, Thomas ha provato l’affondo avvicinandosi a Hope e alla fine l’ha baciata. La ragazza in un primo momento è rimasta stupita dal gesto fatto dal giovane Forrester ma poi Thomas le ha spiegato che prova qualcosa per lei non solo. Ha capito che Hope si è legata tantissimo a suo figlio e per questo ha spinto su questo tasto, dicendo che insieme a Douglas potrebbero essere una famiglia perfetta.

Preoccupata per questo strano avvicinamento che vede Thomas davvero troppo preso da Hope, Brooke si chiede se davvero sia il caso di vedere i due insieme e ovviamente non vede di buon occhio questa situazione…Ma scopriamo i dettagli anche perchè ovviamente dovrà essere Hope a capire se voltare pagina e mettere fine al suo matrimonio oppure credere ancora nel sentimento che la lega a Liam…Thomas dal canto suo è stato molto convincente con Hope, le ha detto che potranno guarire insieme, che anche loro saranno una famiglia…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 MAGGIO 2020

Brooke crede che Thomas non stia avendo un atteggiamento giusto visto che Hope resta una donna sposata. La Logan fa da sempre il tifo per Liam e spera che il matrimonio possa tornare a essere sereno e felice come un tempo. Chi invece fa il tifo per Thomas è certamente Ridge che invece spera che suo figlio conquisti Hope in modo che Liam possa tornare tra le braccia di Steffy. Ha sempre pensato che quello fosse il suo posto…

E mentre queste coppie nascono e si scoppiano, la verità sulla piccola Beth non è ancora venuta alla luce. Flo infatti ha deciso di andare avanti con il suo segreto e seguendo anche i consigli di Shauna e di sua madre, continua a tacere…Fino a quanto andrà avanti tutto questo?

Continuate a leggere le nostre anticipazioni per sempre sempre informati con le ultime news da Los Angeles!