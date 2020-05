Il segreto: qual è il segreto di Puente Viejo? Il capitolo finale della soap svela tutto

Possiamo scrivere la parola fine, almeno per ora. E’ andata in onda ieri in Spagna l’ultima puntata de El secreto de Puente Viejo la soap che in Italia sbarcò 7 anni fa arrivando a riscuotere in pochissimi mesi, un successo clamoroso. Relegata al pomeriggio di Canale 5, Il segreto arrivò persino a conquistare poi la prima serata con picchi di oltre 4 milioni di spettatori. Un successo che ne fece per Mediaset, una sorta da gallina dalle uova d’oro. Spremuta come un limone, e mandata in onda a tutte le ore e in tutte le collocazioni, la soap spagnola ha perso poi appeal solo negli ultimi anni, come del resto è successo in Spagna. E il caso di ascolti de Il segreto ha portato poi produzione e rete televisiva a mettere un punto. Proprio ieri è andato in onda l’ultimo “capitolo” della saga, l’ultimo esplosivo episodio, in tutti i sensi! Ed è stato finalmente rivelato il grande segreto de Puente Viejo.

Come saprete, ogni abitante di Puente Viejo, ha sempre avuto un segreto. E’ stata questa la trama orizzontale che ha accompagnato i protagonisti della soap spagnola. Chi arrivava aveva un segreto terribile o meno terribile, e chi viveva in paese da tempo aveva uno scheletro nell’armadio da nascondere. Ed era stato annunciato che anche il paese aveva il suo grande segreto. Ma qual è il segreto di Puente Viejo?

Vi avvertiamo: continuando a leggere troverete spoiler, per cui se non volete rovinarvi la sorpresa, interrompete la lettura. Vi ricordiamo che l’ultima puntata de Il segreto, stando ai nostri calcoli, dovrebbe andare in onda nel mese di dicembre 2020 ma dipenderà poi dalla programmazione di Canale 5, dalla durata dei singoli episodi e via dicendo!

QUAL E’ IL SEGRETO DI PUENTE VIEJO?

Chi ha seguito la soap sin dalla sua prima puntata sa bene che nel corso degli anni le storie d’amore sono state protagoniste de Il segreto. Impossibile non ricordare la tormentata storia d’amore tra Pepa e Tristan, ma anche quella tra Soledad e Juan. Inoltre in paese si narrava anche una leggenda, quella legata alla fontana. Bevendo alla fonte ci si innamorava di una donna del paese e non si lasciava Puente Viejo…E che dire di quello che è successo ad esempio anche tra Maria e Gonzalo, una delle coppie più amate della soap spagnola sia in Italia che in tutto il resto del mondo, anche loro hanno avuto alti e bassi ma alla fine hanno consacrato per sempre il grande amore che li ha uniti!

E sembra proprio che il grande segreto di Puente Viejo si leghi all’amore. La storia d’amore che ha unito sin da sempre due protagonisti indiscussi de El secreto de Puente Viejo. Parliamo di Francisca e Raimundo. I due da sempre innamorati per una serie di vicissitudini della vita non hanno potuto coronare da giovani il loro sogno d’amore ma hanno passato molto tempo lontani…Poi si sono ritrovati, amati e odiati, lasciati e ripresi...E’ l’amore che adesso però nel paese non esiste più. Nell’ultima puntata si vedranno anche alcune scene dall’aldilà con Francisca impegnata a ricordare alcuni dei momento più romantici della vita del paese. L’amore cancellato da chi ha voluto distruggere tutto. Un po’ come aveva fatto qualche anno prima Fernando Mesia, senza però riuscirci.

Insomma chi si aspettava un segreto diverso resterà deluso ma del resto la soap ha sempre avuto nell’amore il fulcro centrale della narrazione, era anche logico aspettarsi un simile finale!

