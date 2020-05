Beautiful anticipazioni: Hope divisa tra Thomas e Liam ma è tempo di scegliere

Beautiful torna lunedì con una nuova puntata da non perdere, che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata in onda il 25 maggio 2020. Inizia una nuova settimana in compagnia dei protagonisti della soap americana ed è tutto pronto per nuovi colpi di scena. Proviamo a fare il punto della situazione. Liam è stato avvisato da Wyatt: Thomas stava insidiano Hope. Non ci ha pensato due volte ed è subito tornato a casa per allontanare il Forrester dalla sua moglie. Sally e Wyatt hanno litigato e alla fine il giovane Spencer si è ritrovato tra le braccia di Flo. Nessuno però sa che la nuova arrivata in famiglia nasconde tanti segreti nel suo recente passato…E nessuno chiaramente immagina che la piccola Beth non sia morta…Liam con le sue toccanti parole mette in chiaro le cose con Hope e anche con Thomas che ascolta tutto quello che il giovane Spencer ha da dire a sua moglie…

Cosa succederà dunque nella prossima puntata? Ecco le anticipazioni per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI LUNEDI’ 25 MAGGIO 2020

Liam è tornato a casa per capire quello che sta succedendo tra Thomas e Hope e non ha nessuna intenzione di permettere che sua moglie venga insidiata dallo stilista. Parla con lei e le spiega che Thomas sta toccando i tasti giusti ma sta solo approfittando del bellissimo legame che si è instaurato tra lei e il piccolo Douglas. Liam invita sua moglie ad aprire gli occhi e a non lasciarsi trascinare da Thomas in questa vicenda.

Liam ribadisce ancora una volta a Hope quelli che sono i suoi sentimenti, non ha mai smesso di amarla e sogna ancora una famiglia con lei. Non deve lasciarsi turbare da tutto quello che è successo e non deve permettere che una persona estranea possa rovinare tutto quello che di bello insieme hanno fatto.

La strada è lunga per un futuro roseo ma non devono arrendersi. Che cosa farà Hope ascolterà le parole di suo marito?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda lunedì su Canale 5.