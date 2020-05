Beautiful anticipazioni: Shauna parte all’attacco ma Katie sa tutto

Bill questa volta è davvero in trappola perchè Katie lo sta mettendo alla prova. Se ne sarà reso conto oppure no? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful in onda domani 29 maggio 2020. Una nuova puntata della soap americana vista in Italia da oltre 3 milioni di spettatori tutti i giorni ci aspetta domani alle 13,40 su Canale 5. Come avrete visto Bill ha intenzione di sposare Katie ma la Logan non si fida del suo ex e ha paura che Will possa di nuovo soffrire. Per questo ha deciso di pensare a un modo per far cadere il suo ex in trappola e ha chiesto a Shauna di provare a sedurre Bill. Non è stata quindi la madre di Flo a prendere l’iniziativa ma è stata la Logan a chiederle di farlo…

Non ci resta quindi che scoprire, con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, quello che accadrà!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 29 MAGGIO 2020

Shauna sta facendo tutto quello che le ha chiesto Katie. Si deve avvicinare a Bill e cercare di sedurlo. Solo in questo modo la Logan capirà se l’uomo le è davvero fedele e ha davvero intenzione di sposarla e di stare con lei. Bill a quanto pare sembra resistere, almeno in un primo momento, alle avanches di Shauna che è molto sexy…Katie osserva tutto mentre Bill non immagina neppure quello che sta succedendo e quelli che sono gli accordi tra le due signore…

Secondo Justin però Katie sta combinando qualcosa, e consiglia a Bill di non parlare con lei visto che potrebbe aver di nuovo cominciato a bere. Ma in realtà a quanto pare la Logan sta solo progettando un piano per mettere in difficoltà il suo ex marito e capire se davvero vuole sposarla e passare il resto della sua vita con lei…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani. La soap ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. Potete rivedere tutti gli episodi di Beautiful sul sito ufficiale di Mediaset.