Una vita anticipazioni: Lucia dirà a Telmo che lo ama e che è il padre di Mateo?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 2 giugno 2020? Prendendo di nuovo in mano le redini della situazione, in base a come gli episodi di Una vita vengono divisi in Italia, possiamo dirvi che domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 979 di Acacias 38. Vedremo che cosa deciderà di fare Lucia che è alquanto provata. La ragazza infatti si è resa conto di aver sofferto in prima persona per molti anni, di aver fatto soffrire anche suo marito, non essendo per lui forse una brava moglie. E si è anche resa conto di aver fatto soffrire il piccolo Mateo, privato dell’amore del suo vero padre e anche Telmo, che tra l’altro non si arrende e va ancora in cerca della verità sul bambino. Cosa deciderà di fare Lucia? Ad Acacias 38 è arrivato anche un uomo che ha a che fare con il passato di Genoveva, la moglie di Samuel!Che cosa vuole da lei e perchè la sta cercando? Scopriamo tutto con le anticipazioni, eccole per voi!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 GIUGNO 2020

Samuel e Genoveva trascorrono una serata all’opera, ma il misterioso Ariza li osserva da lontano. Carmen fa poi notare alla Salmeron che c’è un uomo che la sta cercando. Felipe cerca di incoraggiare Lucia: deve riprendersi in mano la sua vita.

Bellita presenta un nuovo pretendente a Cinta; inizialmente la ragazza tenta di sabotare l’incontro ma in seguito rimane affascinata dall’educazione di Norberto, figlio di un ambasciatore messicano. Tuttavia Arantxa ed Emilio guardano con sospetto l’ultimo arrivato. Cinta invece sembra aver trovato la persona giusta...Il giovane tra l’altro, oltre che conquistare Cinta cerca anche di ingraziarsi sua madre e sembra riuscirci.

Carmen parla con Ramon di quello che sta succedendo e ancora una volta prova a convincerlo: deve raccontare a tutti quello che è successo davvero con Celia. Felipe chiede aiuto a Liberto per rimettersi in sesto e cercare di tornare a essere un uomo rispettabile dopo quello che ha fatto negli ultimi 10 anni. Lucia decide di andare dalla Vergine per pregare e confessa di essere ancora innamorata di Telmo. Non sa che proprio in quell’istante l’ex sacerdote è tornato ad Acacias 38. Gli dirà tutto? L’uomo misterioso intanto si presenta a Genoveva: che cosa vuole da lei?

Appuntamento a domani con una nuova imperdibile puntata di Una vita.