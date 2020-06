Il segreto anticipazioni: Isabella rischia il linciaggio

Tutti pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 9 giugno 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. Come avrete visto nelle ultime puntate, Francisca sta meditando di lasciare il suo padiglione ma Isabella disapprova. Adolfo e Rosa si sono fidanzati ufficialmente , Ignacio non approva mentre Isabella sembra essere intenzionata a sfruttare a suo vantaggio la situazione. Ma al momento la donna ha ben altro a cui pensare: c’è stata infatti un’altra esplosione alla miniera e ci sono delle persone che devono essere salvate…Marcela e Matias intanto pensano a come fare per salvare il matrimonio ma si rendono conto che forse il sentimento che anticamente provavano non esiste più. Cosa faranno, andranno avanti lo stesso rinunciando alle loro vite affettive?

Le puntate della soap in questo periodo sono più brevi del solito, per cui perdonateci se le anticipazioni non sono proprio precise e raccontano qualche vicenda che succede negli episodi successivi!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 GIUGNO 2020

Cosme è intrappolato tra i minatori che sono stati sepolti nel crollo della miniera. Alicia chiede a Matias di manifestare immediatamente, ma allo stesso tempo lo informa della sua situazione, non deve essere vista. Ora l’unica cosa che conta è salvare la vita dei lavoratori.

La Marchesa si arrabbia moltissimo scoprendo che Maqueda è all’interno della miniera e che sta guidando la squadra che dovrebbe salvare i minatori rimasti intrappolati. Quando la marchesa appare sulla scena dell’incidente, Damián la accusa direttamente di essere la colpevole del crollo. Sul posto ci sono anche Adolfo e Tomas che impediscono alle persone presenti di aggredire Isabella che ha rischiato il linciaggio. Cosa succederà adesso? La marchesa sembra aver fatto ancora una volta la scelta sbagliata.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 9 giugno 2020.