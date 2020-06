Una vita anticipazioni: nuovo malore per Lucia, di che cosa soffre?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani 16 giugno 2020? Nel pomeriggio di domani su Canale 5, vedremo la prima parte dell’episodio 985 di Acacias 38. Come avrete visto nelle ultime puntate Lucia ha deciso di vivere la sua relazione clandestina con Telmo. I due pensano anche a un modo per non essere amanti ma per vivere alla luce del sole questo amore. Non lo possono fare, Lucia lo sa bene e non vuole che il piccolo Mateo perda la serenità che ha avuto da sempre…

Vediamo le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, eccole per voi con le ultime notizie dalla Spagna.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 16 GIUGNO 2020

Antonito organizza una cena per parlare con suo padre e per chiedergli se abbia deciso o meno di raccontare a tutti quanto successo con Celia. Prima che Ramon arrivi, Antonito scopre che Camino ha ricevuto un dono molto bello da Genoveva e che le due ragazze sono diventate amiche…Ramon non sembra avere nessuna intenzione di raccontare quello che Celia ha fatto la notte in cui è morta. A lui interessa solo sapere di essere innocente, quello che credono gli altri non gli importa…

Lucia finisce in ospedale a causa di un malore. Telmo va subito a farle visita rischiando anche di incontrare suo marito. Ha paura che sia stato lui a farle del male ma non è così. Ursula invita l’uomo a lasciare subito l’ospedale…

Samuel promette a Genoveva che farà di tutto pur di aiutarla e non permetterà che gli errori del passato possano rovinare il loro presente insieme ma la donna sembra essere comunque molto preoccupata. Agustina sembra essere molto preoccupata per quello che ha scoperto in soffitta: Casilda e gli altri che stavano ballando il tango. E così ne parla con Fabiana e le chiede se deve dire tutto a Rosina e Liberto di questo ballo della perdizione. Non immagina però che la coppia in realtà, ama moltissimo il tango…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani alle 14,10 su Canale 5.