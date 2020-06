Una vita anticipazioni: Lucia è molto malata sembra avere le ore contate

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata di domani 17 giugno 2020? Ci sono ottime notizie per i fans della soap spagnola che torna in prima serata. Non su Canale 5 ma su Rete 4: Una vita infatti ci aspetta sabato su Rete 4 in prime time con due episodi integrali della serie. Ma torniamo adesso ad Acacias 38: domani vedremo la seconda parte dell’episodio 985. Come avrete visto, Lucia non si è sentita bene ed è stata portata in ospedale. Telmo ha deciso di raggiungerla nonostante la possibilità di incontrare Eduardo. Ormai l’ex sacerdote ha deciso di non fermarsi davanti a nulla visto che sa che Lucia ha scelto lui, anche se non può lasciare suo marito…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 GIUGNO 2020

Felipe pare essere tornato alle cattive abitudini e si presenta ad Acacias ubriaco e insieme a due prostitute. Lucia è molto malata ma a quanto pare non ha intenzione di dirlo a nessuno. Non vuole che le persone a lei vicine sappiano quello che sta succedendo…Il marito di Bellita pensa di fare affari con Lolita e Antonito e parla loro di quello che vorrebbe fare con il negozio…L’uomo sembra avere dei grandi progetti…

Lucia si rende conto che se dovesse succederle qualcosa il piccolo Mateo resterebbe con Eduardo un uomo troppo severo che da solo non potrebbe crescere bene suo figlio…

Araxanta decide di accompagnare Cinta nella sua esibizione di flamenco pensando che la ragazza sia davvero molto brava ma ben sapendo che i suoi genitori non approverebbero mai quello che stanno facendo…La domestica guarda l’intera esibizione della sua figlioccia e si rende conto che è davvero molto brava.

Bellita inizia a pensare che l’idea della vendita delle olive con il suo nome non sia poi così male…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 17 giugno 2020 su Canale 5.