Beautiful anticipazioni: per Hope e Liam arriva l’addio mentre tutti tacciono la verità

Cosa succederà adesso che anche Xander sa tutto quello che Reese ha fatto con la piccola Beth? Finalmente qualcuno dirà a Flo e a Zoe che è arrivato il momento di mettere fine alle sofferenze di Liam e di Hope che meritano di certo di sapere che la loro bambina non è morta ma è ancora viva e così vicina che neppure loro lo possono immaginare? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 19 giugno 2020.

Flo non immagina ancora che anche un’altra persona ha scoperto il segreto. Continua a sentirsi in colpa da quando ha saputo del divorzio ma allo stesso tempo continua a tacere. Eppure se dicesse a Hope che la piccola Phoebe è la sua Beth, le cose cambierebbero, eccome se cambierebbero…

Ma vediamo quello che accadrà nella puntata di Beautiful di domani 19 giugno 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 GIUGNO 2020

Per Hope e Liam è arrivato il momento di dirsi addio anche se il loro sembra essere più un arrivederci. Liam si sta per arrendere, non può fare nulla, non può costringere Hope a restare al suo fianco. Una cosa però la può fare, ricordarle che la ama e che per lui non è cambiato nulla. E anche Hope dice a Liam che lo ama ancora ma che per il momento, le loro strade devono dividersi, che cosa succederà adesso? La verità sulla piccola Beth ancora è un segreto e Flo non si è decisa a rivelarlo. Ma questo segreto ormai lo conoscono sempre più persone, anche Xander ha scoperto tutto, che cosa farà? Non ci resta che scoprirlo seguendo le prossime puntate di Beautiful.

La soap americana, almeno per il mese di giugno andrà in onda regolarmente alle 13,40. Vi ricordiamo invece che dalla prossima settimana, su Canale 5 andranno in onda le repliche de Il segreto.