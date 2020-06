Una vita anche domenica: Telmo e Lucia lasciano Acacias 38 prima che lei muoia?

Una vita torna anche domenica e domani vedremo in onda la prima parte dell’episodio 989. La soap spagnola infatti sarà trasmessa anche oggi su Rete 4 con ben due episodi lunghi. Domani invece vedremo un episodi più breve che ci porterà di nuovo ad Acacias 38. Come avrete visto sta succedendo davvero di tutto: Felipe avrebbe voluto togliersi la vita ma è stato fermato. Lucia si prepara a scappare insieme a Telmo e a Mateo prima che Eduardo scopra tutto…Ma anche Eduardo vuole portare via sua moglie da Acacias 38, che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani 21 giugno 2020. Vi ricordiamo che la soap ci aspetta alle 14.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 21 GIUGNO 2020

Susana ferma Felipe prima che l’uomo possa distruggere tutto, non solo togliersi la sua vita ma cancellare anche il palazzo nel quale vivono. Ursula alla fine sembra aver accettato l’idea di Telmo e Lucia, quella di scappare insieme al bambino. Chiede quindi a Telmo quello che si deve fare per organizzare. L’ex sacerdote le dice che occorre distrarre Eduardo in modo da avere più tempo per preparare la fuga. Ramon viene minacciato ancora una volta da Felipe. Antonito e Lolita gli hanno detto in tutti i modi che l’avvocato dovrebbe conoscere la verità su quello che è successo a Celia, finalmente Ramon capirà che è arrivato il momento di parlare?

Ursula dice a Lucia che adesso è pronta ad aiutare lei e Telmo per la figa ma tutto cambia perchè la donna le rivela di essere gravemente malata. Ha una malattia terminale e non le resta molto da vivere. Quindi che cosa farà Lucia, lascerà Acacias prima di morire oppure resterà in città studiando il modo di far si che Mateo alla sua morte resti con Telmo? Ursula è sotto choc, non riesce a credere che tutto questo stia accadendo davvero. Non pensava che le condizioni di salute di Lucia fossero così gravi…

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita, continuate a seguire le nostre anticipazioni per avere tutte le ultime notizie da Acacias 38.