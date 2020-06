Una vita in prima serata, le anticipazioni: Telmo sta per lasciare Acacias 38 ma è in arrivo un colpo di scena

Pronti per scoprire cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 27 giugno 2020? Ve ne parliamo con le nostre anticipazioni che ci portano come sempre ad Acacias 38. Sabato 27 giugno 2020 andrà in onda in prima serata Una vita su rete 4 e vedremo ben due episodi, il 992 e il 993. Le condizioni di salute di Lucia sembrano aggravarsi ma non è la sola a stare male. Anche Eduardo infatti sembra peggiorare…Telmo sta per prendere una decisione molto importante mentre Felipe deve fare i conti con una amara verità. Che cosa accadrà? Lo scopriremo con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 27 GIUGNO 2020 IN PRIMA SERATA

Samuel giustifica il commissario Méndez il suo rapporto con Ariza. Quando torna a casa, informa Genoveva della morte di Ariza e lo informa che una lettera di Marlén è arrivata da Bilbao.

Fulgencia apre gli occhi di Felipe su Celia, dicendogli di aver visto sua moglie allattare al seno Milagros. Ramón giustifica così il suo comportamento nel corso degli anni e lascia Felipe scioccato da solo assimilando la verità sulla sua defunta moglie. Felipe stenta a credere che tutto questo sia potuto succedere e non capisce come mai non se ne sia reso conto…

Ramón chiede spazio a Carmen, i suoi ricordi di Trini sono stati riattivati ​​dopo la riconciliazione con Felipe e crede che sia troppo presto per dimenticarla.

I conti delle pensioni stanno iniziando ad andare bene, ma Susana arriva chiedendo soldi per la raccolta. Jacinto e Servante hanno allestito una bancarella per la collezione femminile, aggiungendo una famiglia svantaggiata.

José, per non turbare Bellita, afferma che fu lui a rifiutare l’offerta dal Teatro Imperiale perché il proprietario è un cenutrio. Visita altri teatri, ma nessuno vuole assumerla. Cinta ritorna dalla sua esibizione e come ha trionfato è felice, mentre Emilio indaga sul rapporto tra Cinta e la Signora del Mistero. Infine, Bellita scopre che i datori di lavoro non vogliono assumerla ed è triste.

Nel secondo episodi di Una vita in onda sempre al sabato sera su Rete 4, vedremo Casilda impegnare una figurina per la collezione. Susana e Rosina speculano su Felipe mentre Agustina consegna la donazione dei domestici.

José cerca di non tenere triste la moglie, anche se lei nasconde il fatto che sia di fronte a Cinta e ai suoi vicini. Si promette che rinascerà dalle sue ceneri e sarà amata di nuovo da tutti i teatri. Emilio prova un nuovo approccio con Cinta, ma finisce in discussione.

Samuel chiede soldi a Liberto, Antoñito e Lolita e Carmen, ma tutti si rifiutano di darlo a lui e Samuel esplode nel quartiere.

Carmen scopre che Ramón ha convocato Antoñito e Lolita a un incontro a casa di Liberto e Rosina, ma non è stata invitata. Una volta durante l’incontro, Ramón annuncia che organizzerà una messa speciale per Trini e Celia.

Telmo va a casa di Lucia per vedere come sta ed appare Eduardo. Entrano in una discussione e Úrsula deve intercedere in modo che Telmo non colpisca Eduardo. Úrsula incolpa Telmo per la sua aggressività. Eduardo maltratta Mateo e Lucía di fronte a Úrsula e li aiuta. Telmo confessa il suo amore per Lucía a Fabiana e annuncia a Lucía e Úrsula che lascia Acacias per sempre. Dopo quello che è successo con Eduardo, non può fare altrimenti…