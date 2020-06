Beautiful anticipazioni: il confronto tra Flo e Thomas, è tempo di verità

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 29 giugno 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata in onda lunedì! Come avrete visto, Thomas ha intenzione di capire che cosa sta succedendo, dopo aver ascoltato la conversazione tra Zoe e Xander. Ha capito che i due ragazzi e Flo stanno nascondendo qualcosa ed è per questo che ha deciso di avere un confronto con la fidanzata di Wyatt. Sta per scoprire tutto sulla piccola Beth ma che cosa se ne farà di queste informazioni? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci portano proprio a Los Angeles e ci rivelano la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Ecco quindi per voi le ultime news.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 29 GIUGNO 2020

Dopo aver capito che c’era qualcosa di molto strano nella conversazione tra Xander e Zoe, Thomas decide di avere un faccia a faccia con Flo. Nel frattempo Hope mette insieme tutti i tasselli del puzzle e prova a spiegare a sua madre i motivi per i quali ha deciso di andare avanti con le pratiche dell’annullamento e lasciare Liam. Brooke non pensa che Hope stia facendo la cosa giusta ma si schiera comunque dalla parte di sua figlia. Ha bisogno di lei e lei ci sarà.

Thomas ascolta tutto quello che Flo gli racconta e resta senza parole. Neppure una mente diabolica come lui, avrebbe mai ordito un piano di questo tipo. Ma Thomas ha qualche dubbio e non sa se credere davvero al fatto che la piccola Beth sia ancora viva. Certo se fosse vero, per lui cambierebbe tutto visto che di certo Hope e Liam tornerebbero a essere una coppia felice.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda il 29 giugno 2020 su Canale 5.