Il segreto anticipazioni, cosa vedremo dopo le repliche? Eulalia trova Francisca?

Cosa succederà nelle puntate de Il segreto in onda dopo le repliche? Ve ne parliamo nelle anticipazioni delle prossime puntate della soap spagnola. Avrete visto qualche settimana fa che Eulalia è ancora viva e ha intenzione di vendicarsi di Francisca. La Montenegro si sta nascondendo nel famoso padiglione anche se non sa che pure in quel luogo è in pericolo, visto che la marchesa le sta dando del veleno…Ma che cosa succederà tra Eulalia e Francisca? Le due donne avranno un faccia a faccia? Nelle puntate de Il segreto in onda dopo le repliche che caratterizzeranno i pomeriggio estivi di Canale 5, vedremo che Eulalia deciderà di inscenare la sua morte. Pensa infatti che solo in questo modo avrà la possibilità di stanare Francisca…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: EULALIA TROVA FRANCISCA?

Francisca, dopo aver appreso della morte di sua zia, deciderà che per lei è arrivato il momento di uscire allo scoperto. Che cosa farà? Tutto avverrà nell’istante in cui l’intenzione di Francisca si scontrerà con un viaggio improvviso di Isabel, che deciderà appunto di lasciare Puente Viejo nel corso delle festività natalizie per raggiungere un interlocutore telefonico misterioso, l’uomo con cui parla spesso.

Antoñita sa bene che la signora non può lasciare la casa e dovrà cercare ad ogni costo di impedire alla Montenegro di andare via e le rifilerà una serie di scuse – a dire il vero poco efficaci – per convincerla ad aspettare almeno il ritorno di Isabel nella cittadina. Ma ovviamente Francisca non ha nessuna intenzione di obbedire a una domestica…

Francisca quindi inscenerà un piano: si pungerà con un ago e si farà uscire del sangue dal dito ma dirà alla cameriera che sta tossendo sangue. La ragazza correrà in paese per cercare un medico ed è a questo punto che la Montenegro scapperà. Ma che cosa le accadrà? Ve lo racconteremo nelle prossime anticipazioni de Il segreto! Continuate a seguirci per tutti i dettagli e le news sulla soap spagnola!