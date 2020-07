Beautiful anticipazioni: Thomas vuole eliminare Liam, il gesto diabolico

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Preparate i popcorn perchè i colpi di scena non mancheranno e ne vedremo davvero delle belle. Iniziamo dalle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di lunedì 26 luglio 2020. Nella prossima puntata della soap vedremo come Thomas, ha intenzione di far fuori, nel vero senso della parola Liam. Non gli è bastato distruggere il matrimonio di Hope e Liam, non gli è bastato continuare a mentire su Beth, ha fatto anche altro, con Emma…Ma tutto questo non gli basta perchè a quanto pare, il suo piano diabolico, prevede che Liam scompaia per sempre dalla vita di Hope. Adesso che ha saputo che la bambina è ancora viva, non può correre altri rischi. Se infatti Hope e Liam scoprissero che la loro Beth è ancora viva, di certo non esiterebbero a tornare insieme. Ma che cosa accadrà quindi nelle prossime puntate?

Iniziamo dalla trama di lunedì 26 luglio 2020, con le ultime news da Los Angeles…

Avrete visto nell’ultima puntata di Beautiful in onda, come Thomas abbia comprato della pasticche da Vinny, ma che cosa vuole farci? Ridge sembra essere felice di come stanno andando le cose per i suoi figli ma non immagina ancora che cosa ha in mente Thomas e che cosa il ragazzo voglia fare a Liam…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 26 LUGLIO 2020

Mentre Hope sembra essere decisa a riprendere in mano la sua vita, nonostante il dolore per la morte di Beth sia ancora troppo grande, Thomas si prepara a compiere un gesto insensato. Prende la pasticche che ha comprato e le mette nel bicchiere di Liam. Ma che cosa vuole fare di preciso?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per comprendere quali saranno i prossimi passi compiuti da Thomas che sembra avere davvero tutte le intenzioni di eliminare Liam.