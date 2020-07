Una vita anticipazioni sabato pomeriggio: il piano di Alfredo, i sospetti di Genoveva

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il primo agosto 2020? Come ogni sabato, anche domani, l’appuntamento con la soap spagnola raddoppia. E infatti vedremo Una vita alle 14 circa su Canale 5 e poi i nuovi episodi di Acacias 38 si trasferiranno su Rete 4 per una prima serata a tutta soap. Ma che cosa sta succedendo ad Acacias 38 e quali sono le ultime notizie dalla Spagna? Nelle nostre anticipazioni vi abbiamo già detto di non perdere di vista Ursula che a quanto pare ha messo su una strana alleanza con Genoveva con un compito particolare che presto scopriremo. La Dicenta tornerà a essere la donna spietata di un tempo…Intanto anche Genoveva deve fare i conti con il piano di Alfredo e le novità che arrivano ad Acacias 38, come l’inaspettato ritorno di Cristobal. Bellita e Josè invece si preparano per partire mentre Cinta resterà in Spagna…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL PRIMO AGOSTO 2020

Nella puntata di domani pomeriggio su Canale 5 vedremo la seconda parte dell’episodio 1014 di Acacias 38. Agustina, dopo la visita dal dottore, non è molto convinta della diagnosi che è stata fatta e pensa che ci sia del’altro. Ma Ursula prova a spiegarle che le condizioni di salute, con il passare dell’età peggiorano. Come mai la Dicenta ha preso così tanto a cuore questa storia? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita che porteranno, in questa story line, a un clamoroso colpo di scena.

Mentre Emilio e Cinta si stano baciando, Camino li vede…

Alfredo paga Cristóbal per salvare la vita di Genoveva e per far si che lui non voglia più niente dalla donna. Lolita pensa di riconoscere l’assassino di Samuel. Genoveva scopre che Marlén le ha lasciato una foto: nello scatto suo marito sta baciando un’altra giovane donna…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani pomeriggio su Canale 5.