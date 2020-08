Una vita anticipazioni sabato pomeriggio: Ursula deve portare a termine il piano, ucciderà Agustina?

Agustina si riprenderà dopo aver tentato di togliersi la vita? Che cosa succederà tra Ursula e Genoveva, andranno avanti nel loro diabolico piano che prevede la cancellazione di tutti gli abitanti di Acacias 38? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano dalla Spagna e ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani 8 agosto 2020. Vi ricordiamo che Una vita domani, andrà in onda nel pomeriggio di canale 5 al solito orario. Vedremo quindi un episodio breve alle 13,40 su Canale 5.

Ad Acacias 38 sta succedendo di tutto e succederà di tutto. Vi ricordiamo che la soap al momento è la sola a non andare in pausa estiva. Infatti oggi sarà l’ultima puntata di Day Dreamer-Le ali del sogno. La serie turca da record di ascolti torna dopo Ferragosto. Da lunedì vedremo solo Una vita, con gli episodi inediti e Il segreto in replica.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 AGOSTO 2020

Felipe si reca in ospedale insieme a Fabiana e a Ursula. Tutti e tre apparentemente sperano che la donna si riprenda ma in realtà la Dicenta sa bene che Agustina deve morire, solo in questo modo porterà a termine il piano che lei e Genoveva hanno ideato…

Rosina e Susana organizzano una cena e sembrano essere molto turbate per gli ultimi fatti accaduti in quartiere. Nel frattempo Bellita promette a sua figlia Cinta che non si farà mettere i piedi in testa da Felicia e che per questo diventerà una sua concorrente con le serate danzanti.

Il marito di Bellita inizia a credere che forse, visti i problemi economici che hanno, potrebbe investire nel banco d’America anche lui considerata la nuova amicizia instaurata con Alfredo.

Ad Acacias 38 arriva un misterioso uomo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 8 agosto 2020 nel pomeriggio di Canale 5.