Una vita anticipazioni prima serata rete 4: Liberto colto in flagrante, Genoveva non sbaglia un colpo

Cosa succederà nelle due lunghe puntate di Una vita in onda oggi 22 agosto 2020 su Rete 4? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap, o meglio dei due episodi lunghi che ci aspettano oggi in prime time. Vedremo l’episodio 1035 e l’episodio 1036 e assisteremo anche a un clamoroso colpo di scena. Genoveva infatti riuscirà a sedurre Liberto che sarà scoperto da Casilda ma non solo…Anche Rosina vedrà il tradimento? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che arrivano proprio dalla Spagna, ecco le ultime notizie per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: OGGI 22 AGOSTO 2020 IN PRIMA SERATA

Le signore aspettano che le loro lettere di protesta vengano pubblicate sul giornale. Alla fine sembrano aver ottenuto quello che speravano, ma servirà a qualcosa?

Emilio pianta Cinta dopo aver visto Rafael corteggiarla con chitarra e una canzone d’amore scritta per lei. Cinta torna a casa arrabbiato per il sit-in, ma Rafael arriva con una bella notizia, vanno in tournée in Spagna. Poi Cinta bacia il giovane chitarrista.

Camino si addormenta di nuovo nel ristorante. Cesáreo, questa volta, sente la giovane donna parlare chiaramente durante un incubo in cui nomina un certo Valdeza. La ragazza nasconde un grande segreto di cui però al momento, nessuno parla…

Genoveva incontra Liberto a casa sua, stanno per fare l’amore anche se l’uomo aveva cercato di resistere, alla fine la moglie di Alfredo ha saputo come sedurlo… Genoveva e Ursula hanno studiato un piano perfetto: mentre i due si baciano infatti arriva Casilda che è stata chiamata dalla domestica…La ragazza vede tutto e scappa via… La vendetta contro Rosina sta per concludersi.

Ramón e Carmen festeggiano una bellissima cerimonia in vista del loro matrimonio con gli amici. Ma quando la festa finisce, arriva la notizia più brutta che potessero tutti ricevere: il banco americano è fallito.

Quando Liberto vede Casilda, scappa nelle scale per raggiungerla e le dice che devono assolutamente parlare, lui deve spiegarle quello che stava succedendo…Ma proprio mentre i due sono nelle scale arriva anche Rosina che capisce tutto. Liberto infatti ha ancora tutti gli abiti sgualciti e la camicia non abbottonata, è chiaro che stesse facendo qualcosa di proibito. Genoveva dal suo appartamento sente tutto ed è felice: il suo piano ha funzionato.

Cinta si fa un mare di dubbi dopo aver baciato Rafael e condivide le confidenze con Arantxa. Antoñito conferma ad Emilio di aver visto i due artisti baciarsi. Cesáreo tace davanti a Felicia che ha sentito parlare Camino e inizia a indagare su chi è questo Valdeza che la ragazza nomina nel sonno.

Ramón calma la famiglia, per il momento devono tacere, quando verrà scoperto il fallimento della banca parlerà con le autorità. La notizia del fallimento viene alla luce, i vicini si disperano, sono al verde…Genoveva sembra aver ottenuto tutto quello che desiderava…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda oggi 22 agosto 2020 su Rete 4 in prima serata.