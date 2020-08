Una vita anticipazioni: Genoveva manipola anche Lolita, il piano va avanti

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 27 agosto 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38,dove gli abitanti hanno ricevuto notizie drammatiche. Potrebbero aver perso tutto, ma proprio tutto, a causa del fallimento del banco d’America. Ma a proposito di banco, a tener banco in queste ore, è il tradimento di Liberto nei confronti di Rosina. L’uomo è stato cacciato di casa: che cosa farà sua moglie, potrà mai perdonarlo? Non ci resta che dare uno sguardo alle anticipazioni della puntata di Una vita di domani, andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1037. In questi giorni infatti Una vita è tornata nella sua classica collocazione, quella delle 14,10 con un episodio quindi più breve, di 23 minuti circa!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 AGOSTO 2020

Susana va a trovare Rosina, che la accoglie in casa con un fucile spianato. Le due donne poi si mettono a parlare, Susana cerca di intercedere per suo nipote. Rosina è distrutta per il tradimento ed è in una vera e propria valle di lacrime, non si dà pace.

Ramon intanto ha fatto visita a Felipe: insieme vogliono dimostrare che Alfredo ha fatto una vera e propria frode e che ben sapeva che quell’investimento non avrebbe portato a nulla di buono. Lolita e Antonito continuano a discutere perchè la ragazza non lo ha ancora perdonato per tutti gli errori commessi.

Susana va a parlare con Liberto e gli dice che Rosina ha solo bisogno di tempo, che presto potrebbe perdonarlo. Lui deve dimostrarle di essere davvero innamorato di lei e di aver commesso solo un grave errore.

Lolita va a parlare con Genoveva la quale si finge vittima in tutta questa vicenda. Le dice che Alfredo è un buon marito ma non lo considera come un uomo con cui avere anche altro, se non un contratto. Lolita stenta a credere a queste parole ma Genoveva, che sa bene come manipolare le persone che ha di fronte, le dice di essersi innamorata di Liberto…

Alfredo rientra a casa e Genoveva gli racconta tutto quello che è successo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 27 agosto 2020.