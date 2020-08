Da lunedì le nuove puntate de Il segreto: cosa succederà la prima settimana di settembre?

Dopo la lunga pausa estiva, Il segreto torna con le nuove puntate. I telespettatori che amano la soap spagnola, potranno vedere gli ultimi episodi prima del gran finale, quando gli abitanti di Puente Viejo si congederanno per sempre dai telespettatori, con gli ultimi episodi. Che cosa succederà dal 31 agosto 2020? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate de Il segreto.

Dal 31 agosto, per una settimana, Il segreto torna in onda alle 15,30. Mentre dal 7 settembre, quando andranno in onda anche le prime puntate di Uomini e Donne, Il segreto

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: ROSA PREPARA IL MATRIMONIO

Fervono i preparativi per il matrimonio di Rosa e Adolfo, i due a quanto pare sono intenzionati a fare il grande passo. La giovane quindi, nonostante tutto, chiede a sua sorella di fare la damigella. Marta accetta anche se prova qualcosa per il giovane Adolfo. Dopo aver chiesto più volte a Carolina ragione delle sue uscite senza ricevere risposta, Manuela la mette in punizione proibendole di uscire dalla Villa. Onesimo è terrorizzato dagli uomini tedeschi che da qualche giorno sono a Puente Viejo e chiedono di lui; sollecitato dai suoi familiari, racconta quanto accaduto in Germania durante il suo soggiorno lì.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: I SOSPETTI DI MAURICIO

Mauricio si rende conto che la marchesa sta facendo degli strani acquisti, tutti vecchi terreni che sono stati di Francisca. La cosa non lo convince e ne parla con Raimundo. A questo punto l’Ulloa decide di andare dalla marchesa a farle visita e Isabella non gradisce molto le domande che l’uomo le rivolge…Ma dopo questo incontro l’uomo riceve una telefonata e parte: va a cercare sua moglie…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: SI PREPARA UN ATTENTATO?

I progetti terroristici di Damian e Alicia non piacciono a Matias che boccia ogni loro proposta. Dopo un incontro con Rosa e Adolfo, Marta reagisce male ad una domanda di suo padre.

Marta chiede al padre di poter lavorare insieme a lui alla fabbrica. Don Ignacio accetta e per prima offerta le propone di lavorare come contabile. La ragazza a quanto pare vuole dedicarsi alla produzione dei nuovi barattoli. Dolores inizia il suo nuovo “sciopero del resto” facendo infuriare Tiburcio. Onesimo ottiene dal Sindaco, dal Capitano e dai paesani la solidarietà per sfuggire a Gunther.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: PABLO VIENE ARRESTATO?

Don Ignacio si impegna a trovare una soluzione che metta al sicuro Pablo. Alicia e Damian iniziano ad incontrarsi senza Matias e Alicia decide la loro prossima missione: il rapimento di Don Ignacio. Gunther non si arrende e non credendo che Onesimo sia morto, continua a cercarlo interrogando tutti compresi Dolores e Hipolito.