Il segreto anticipazioni: Rosa e Adolfo pronti per le nozze mentre Marta soffre in silenzio

Che cosa succederà nelle puntate de Il segreto in onda la prossima settimana? Lo scopriamo partendo dalla trama di domani, 1 settembre 2020. Come avrete visto questa settimana niente più repliche: sono tornati infatti in onda gli episodi inediti della soap spagnola. E domani, che cosa succederà a Puente Viejo? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni: fervono i preparativi per il matrimonio di Adolfo e Rosa. I due ragazzi vivono questo momento in modo molto diverso anche perchè mentre Rosa è follemente innamorata del figlio della marchesa, lui invece, non prova lo stesso sentimento. Il suo cuore infatti batte per Marta…Cosa succederà quindi a Puente Viejo? Lo scopriamo con le ultime notizie dalla Spagna, ecco per voi i dettagli!

Vi ricordiamo che Il segreto andrà in onda questa settimana alle 15,40 circa, alla fine di Day Dreamer mentre da lunedì 7 settembre 2020 torna nella classica collocazione, e quindi dopo Uomini e Donne.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 1 SETTEMBRE 2020

Mentre Rosa si prepara a diventare la moglie di Adolfo, sua sorella pensa al futuro, visto che vuole comunque restare in paese. Marta chiede al padre di poter lavorare insieme a lui alla fabbrica. Don Ignacio accetta e per prima offerta le propone di lavorare come contabile. Marta accetta, ma fa ben presente di voler lavorare al progetto per la produzione dei nuovi barattoli. Dolores inizia il suo nuovo “sciopero del resto” facendo infuriare Tiburcio. Onesimo ottiene dal Sindaco, dal Capitano e dai paesani la solidarietà per sfuggire a Gunther. Marta è stata costretta ad accettare di essere la damigella d’onore al matrimonio di sua sorella…

Raimundo incontra Antonita con un cesto pieno dei fiori preferiti da Francisca e i suoi sospetti si rafforzano, intanto Alicia ha uno scontro con suo padre. Damian propone ad Alicia l’idea di assaltare e svaligiare il furgone che trasporta il denaro per le banche. Matias ovviamente non vuole nulla di tutto ciò…Raimundo ha intenzione di trovare Francisca, ce la farà?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 1 settembre 2020 su Canale 5.