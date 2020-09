Il segreto anticipazioni: Raimundo troverà donna Francisca grazie agli errori di Antonita?

Il segreto è tornato in onda con i nuovi episodi e in questi mesi andranno in onda in Italia le ultime puntate della soap di Canale 5 che ci riveleranno il gran finale. Che cosa accadrà a Puente Viejo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 2 settembre 2020. Il segreto questa settimana ci aspetta alle 15,40 subito dopo Day Dreamer-Le ali del sogno mentre da lunedì andrà in onda nella classica collocazione delle 16,10 dopo Uomini e Donne.

Ma torniamo a Puente Viejo. Avrete visto che Raimundo continua a pensare che sua moglie sia in paese ma non sa che si sta nascondendo dalla marchesa. Francisca dal canto suo non sa che suo marito la sta cercando…Raimundo la troverà? Vediamo le anticipazioni e le ultime da Puente Viejo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 SETTEMBRE 2020

Raimundo incontra Antonita con un cesto pieno dei fiori preferiti da Francisca e i suoi sospetti si rafforzano, intanto Alicia ha uno scontro con suo padre. Damian propone ad Alicia l’idea di assaltare e svaligiare il furgone che trasporta il denaro per le banche. Pablo inizia a stare meglio e Carolina ricomincia a riconsiderare l’idea di scappare insieme. Il ricevimento del fidanzamento tra Adolfo e Rosa inizia con l’evidente intenzione di Isabel di mettere in difficolta’ don Ignacio. Adolfo continua a tormentare Marta.

Ancora una volta Adolfo mette in difficoltà Rosa, creando uno stato di ansia in lei. Il ricevimento per il fidanzamento di Rosa e Adolfo si svolge senza imprevisti. Don Ignacio chiede ad Adolfo di confermargli i sentimenti per Rosa. Adolfo sa bene di essere innamorato di Marta ma visto quello che è successo con Rosa, è costretto a sposare lei…

Pablo sta sempre meglio, anche se continua ad avere la febbre.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 2 settembre 2020 su Canale 5.