Beautiful anticipazioni: il matrimonio è alle porte ma c’è l’incognita Xander

Tutto pronto per una nuova puntata di Beautiful in onda domani 10 settembre 2020 e sembra che sia tutto pronto anche per il matrimonio di Thomas e Hope. I due giovani si sposeranno anche se non sono legati da nessun sentimento? Lo scopriamo proprio con le ultime notizie in arrivo da Los Angeles che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. Avrete visto che Thomas è disposto a tutto, anche a mettere in pericolo il piccolo Douglas pur di arrivare a Hope. E con le sue mosse, ha davvero ottenuto quello che desiderava. La ragazza infatti si sente in colpa e vuole fare qualcosa per il piccolo, ma per essere una buona madre deve sposarsi, per questo ha accettato di farlo immediatamente, senza indugiare ancora.

Ma è possibile che alla fine prima del si, qualcuno arrivi per raccontare a Hope come stanno davvero le cose e a dirle anche che la sua bambina è ancora viva? Thomas intanto continua a fingere e si prepara alla nuova vita con Hope cancellando ogni traccia di Caroline anche dalla stanzetta del piccolo Douglas…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 SETTEMBRE 2020

La decisione di Hope lascia tutti interdetti ma lei non sembra avere nessuna intenzione di cambiare idea. Fervono quindi i preparativi per far si che tutto sia pronto in un solo giorno. Liam stenta a credere che tutto questo stia accadendo davvero e non si capacita di quello che è successo nelle ultime settimane. Anche se ha vicino Steffy e le bambine sa che il suo posto è accanto a Hope e non capisce perchè lei continui a non essere d’accordo. Anche Brooke è molto turbata, avvilita per quello che sta succedendo. I due però a quanto pare possono fare ben poco perchè Hope ha preso la sua decisione…

Il matrimonio quindi si farà? Ci sono molte persone che potrebbero interrompere la cerimonia avendo qualcosa da dire su Thomas, lo faranno? Anche Eric è turbato da questa inaspettata notizia. E alla Forrester qualcuno inizia a chiedersi come mai Xander sia partito improvvisamente…Ci sarà il tempo di fermare questo matrimonio?

Appuntamento a domani per scoprirlo…