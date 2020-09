Beautiful anticipazioni: Flo sotto osservazione, Liam e Wyatt indagano

Sta per arrivare tutta la verità sulla piccola Phoebe che in realtà è Beth, la figlia di Liam e Hope? Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate di Beautiful ma intanto, ecco le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 19 settembre 2020. Beautiful ci aspetta anche al sabato con un nuovo episodio da non perdere. Flo ha deciso di andare a parlare con Thomas dopo il matrimonio con Hope ma non sapeva che qualcuno stava seguendo i suoi movimenti. Adesso sia Liam che Wyatt sospettano che stia succedendo qualcosa di molto grave tra lei e il Forrester e vogliono scoprire di che cosa si tratta. I due fratelli Spencer non potrebbero mai immaginare che Flo non è davvero la madre della piccola Phoebe e che Thomas la sta minacciando.

Sono davvero troppe le bugie raccontate fino a questo momento e a Flo la situazione potrebbe presto sfuggire di mano. Ma che cosa accadrebbe qualora Wyatt scoprisse tutto, metterebbe fine alla storia con Flo?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 SETTEMBRE 2020

Liam e Wyatt hanno capito che Flo sta nascondendo qualcosa ma non riescono a capire cosa. I due fratello si rendono conto che c’entra Thomas in questa vicenda e decidono quindi di non perdere di vista Flo e neppure Thomas, perchè vogliono arrivare al nocciolo della questione. Mai potrebbero immaginare che dietro a tutto questo si celi una verità scioccante…

Hope e Thomas intanto iniziano la loro vita matrimoniale. Ma Hope mette ancora una volta in chiaro che non vuole essere una moglie, ma solo una madre per il piccolo Douglas e per l’ennesima volta, respinge le avanches fatte da Thomas, non volendo avere alcun contatto fisico con lui…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda sabato. Vi ricordiamo che dopo Beautiful potrete seguire Day Dreamer che ci aspetta con almeno due puntate al sabato!