Beautiful anticipazioni: la verità cambia tutto e Hope si ritrova da sola con Thomas

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 23 settembre 2020? Hope crederà alle parole del piccolo Douglas che le ha detto che la sua Beth è ancora viva? Un segreto che Thomas sperava restasse tale ma che il bambino ha deciso di raccontare tutto alla donna che reputa di essere sua madre…Ma Hope ha modo di credere davvero alle parole del piccolo Douglas a poche ore dalla partenza per la luna di miele insieme a Thomas? Douglas non ha solo detto a Hope che la sua bambina è ancora viva ma le ha detto anche altro…Nel frattempo Liam indaga e cerca di capire dove abbia partorito Flo. Ormai non crede più che lei sia la madre della piccola Phoebe e ne ha proprio tutte le ragioni. Ma Hope dopo aver ascoltato le parole di Douglas, parlerà con Liam o ha paura di dargli una illusione?

Vediamo la trama di Beautiful per la puntata di domani 23 settembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 23 SETTEMBRE 2020

Scossa da quello che ha scoperto, sotto choc per le rivelazioni che Douglas ha fatto, Hope deve comunque partire per la luna di miele insieme a Thomas. E’ lì che la ragazza lo metterà di fronte alle sue responsabilità. Thomas non se lo aspetta perchè ha minacciato suo figlio e pensa che il piccolo Douglas preoccupato di restare da solo non abbia detto nulla a Hope. E invece il bambino ha raccontato a Hope quello che ha ascoltato…

Hope adesso dovrà mantenere i nervi saldi e pensare a quello che deve fare per scoprire che cosa è successo davvero tra Thomas, Flo e tutte le persone coinvolte in questa storia. E’ tutto così complicato ma Hope ha bisogno di sapere quello che è successo…Se la sua bambina è ancora viva, lei deve saperlo!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 23 settembre 2020 come sempre alle 13,40 su Canale 5.