Il segreto anticipazioni: Isabel torna a Puente Viejo, Francisca è libera?

Per Francisca è arrivato il momento di palesarsi a tutte le persone che abitano a Puente Viejo o continuerà ancora a restare nascosta? Tomas e Adolfo ormai sanno della sua esistenza e chiaramente attendono il ritorno di Isabel per chiedere tutte le motivazioni di questa bizzarra vicenda. E la marchesa sta per fare ritorno per cui è arrivato il momento di scoprire tutto! Cosa succederà quindi? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 29 settembre 2020. Pronti per le ultime notizie da Puente Viejo?

Vi ricordiamo che Il segreto andrà in onda domani alle 16,20 dopo il day time del GF VIP.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 29 SETTEMBRE 2020

Tomas e Marcela hanno un breve scambio di battute al caffè. Francisca decide di cenare insieme ad Adolfo e Tomas nella sala da pranzo de La Habana. Matias confida a Marta di aver ascoltato il suo racconto di quanto accaduto con Adolfo e si complimenta con lei. Rosa arriva inaspettata in municipio e infuriata accusa Marta di aver causato il licenziamento di Adolfo.

Isabel rientra a Puente Viejo. Antonita la avverte di quanto accaduto in sua assenza e del fatto che Adolfo e Tomas abbiano scoperto la presenza di Francisca nel padiglione. Rosa accecata dalla gelosia aggredisce Marta anche fisicamente. Mauricio va da Adolfo e Tomas e insieme giungono ad un accordo vantaggioso per entrambi. I due toreri lasciano Puente Viejo.Don Ignacio chiede ad Urrutia di convincere Pablo e tornare a lavorare in fabbrica. Pablo chiede ad Urrutia qualcosa che lo sconvolgerà. Alicia va al suo primo giorno di lavoro alla miniera causando un brutto spavento a Isabel. Tante le cose che accadranno nelle prossime imperdibili puntate della soap di Canale 5!

