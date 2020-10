Beautiful anticipazioni:Flo e Thomas finiranno in carcere?

Il mese di ottobre 2020 si è aperto alla grande con tutta la verità sulla piccola Beth che è venuta finalmente alla luce. Flo ha smesso di mentire e ha raccontato tutto quello che è successo davvero. La miccia è stata innescata dal piccolo Douglas che, con la sua innocenza ha capito che qualcuno tra gli adulti stava mentendo…Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 4 ottobre 2020. Beautiful ci aspetta anche alla domenica!

Liam e Hope possono finalmente sorridere di nuovo. Non solo perchè hanno capito che il loro amore non è mai finito ma perchè adesso hanno una bambina da riabbracciare. La piccola Beth è viva, ci sarà tempo per capire che cosa è successo, come agire, ma adesso la sola cosa che conta è che la bambina sia a pochi passi da loro. Ed è proprio questo il grande problema: Steffy è sotto choc perchè ha tenuto per settimane tra le braccia la bambina che credeva essere figlia di Flo e invece era figlia di Liam e Hope…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 4 OTTOBRE 2020

Shauna mette in guardia sua figlia e l’avvisa: non avrà vita facile non appena tutti sapranno quello che ha fatto. Per questo è meglio andare via, il prima possibile. Ma a quanto pare la ragazza vuole assumersi le sue responsabilità e affrontare le persone alle quali ha mentito per tutto questo tempo. Ed effettivamente, mentre Liam chiude i conti con Thomas, arrivando anche a picchiarlo ( il minimo che potesse fare a questo punto), Brooke e Ridge scoprono tutto quello che è successo e restano praticamente senza parole…

Ma quale sarà il destino di Flo? E’ chiaro che Liam e Hope per riprendersi la loro bambina dovranno denunciare tutto alle autorità ed è per questo quindi che Flo rischia il carcere. Lo stesso destino toccherà anche a Thomas? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutti i dettagli.

Vi ricordiamo che domani Beautiful ci aspetta alle 14.