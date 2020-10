Beautiful anticipazioni: che ne sarà di Thomas? Flo nei guai, il carcere si avvicina

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 6 ottobre 2020? Il nuovo mese di è aperto con un clamoroso colpo di scena. Finalmente Liam e Hope hanno scoperto che la loro bambina era viva e hanno deciso di raccontare tutti i dettagli della faccenda a Steffy, che in qualche modo è anche una delle vittime di questa vicenda. Ricorderete infatti che Steffy era stata convinta da sua madre ad adottare, in maniera poco etica, la piccola Phoebe, pagando una grossa cifra di denaro a Reese. Ma Steffy sapeva che la madre della bambina era Flo, mai avrebbe immaginato che dietro ci fosse tutto un piano diabolico inatteso. E invece… Come reagirà Steffy di fronte a queste rivelazioni, e che cosa farà adesso che Beth deve necessariamente tornare con i suoi genitori? E Thomas? Tante sono le conseguenze per i protagonisti di questa vicenda, anche per la stessa Flo che dovrà pagare per quello che ha fatto e forse sarà la sola a farlo visto che Reese, è scomparso nel nulla…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 OTTOBRE 2020

Liam e Hope si fanno forza e cercano di affrontare al meglio questa complicata situazione. Al momento la cosa fondamentale è che la loro piccola Beth sia ancora viva ma non possono fare a meno di pensare a tutto quello che è successo prima. Vogliono capire e andranno fino in fondo ma intanto devono spiegare a Steffy quello che è successo. Le dicono dell’adozione e le spiegano dell’inganno che Reese aveva architettato, un inganno del quale Flo è stata complice…

Brooke e Ridge sono sconvolti e dopo aver parlato con Flo affrontano anche Zoe, un’altra delle persone che sapeva tutta la verità su questa storia ma che non ha mai voluto parlare…Al momento nessuno ha un faccia a faccia con Thomas. Liam e Hope invece si godono la loro bambina, finalmente, di nuovo insieme. Tutto il dolore che ha portato dentro negli ultimi mesi scompare grazie al sorriso della piccola…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 6 ottobre 2020.