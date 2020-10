Il segreto anticipazioni: Rosa è pazza? Adolfo inizia a sospettare

Che cosa ha fatto Isabel quando è stata lontana da Puente Viejo e perchè non ne vuole parlare con nessuno? I suoi figli hanno mille sospetti ma non riescono a capire quello che è successo. Le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 6 ottobre 2020 ci rivelano quello che sta per succedere a Puente Viejo dove Adolfo inizia a rendersi conto di non conoscere fino in fondo la donna che deve sposare, il che inizia a preoccuparlo. Rosa infatti non sembra essere molto stabile mentalmente, ce ne siamo ormai resi conto da giorni, e questa sua aggressività repressa, fa davvero paura. Nel frattempo la notizia che Francisca sia in paese inizia a diffondersi e Mauricio decide di andare a trovarla ma sta per ricevere una brutta sorpresa. Scopriamo quindi i dettagli con la trama della puntata de Il segreto di domani.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 OTTOBRE 2020

Alicia capisce di aver sbagliato a pensare che volessero licenziarla. Mauricio, quando viene a sapere del ritorno di Francisca a Puente Viejo, va a farle visita a La Habana, ma Francisca non lo riceve. Rosa scopre che Manuela custodisce tutte le lettere che lei e le sue sorelle per anni hanno inviato alla loro madre in Austria. Per quale motivo le lettere non sono mai state date alla loro mamma, che cos’altro ha nascosto loro Francisca?

Mauricio non riesce a capire come mai donna Francisca non abbia voluto riceverlo e la sua profonda delusione non trova consolazione neanche nelle dimostrazioni di affetto di Marcela e Matias. Don Ignacio interviene nella discussione tra Manuela e le sue figlie, assumendosi tutte le colpe per quanto accaduto. Rosa si sfoga con Adolfo ma la sua rabbia esagerata spaventa il ragazzo. E’ la prima volta che Adolfo vede Rosa in questo stato ma non sa ancora che è nella natura di lei essere così…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 6 ottobre 2020 su Canale 5, come sempre si andrà in onda alle 16,20 dopo il day time del GF VIP 5.