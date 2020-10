Beautiful anticipazioni: Hope rivuole Beth ma Steffy non è d’accordo

Che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful in onda il 7 ottobre 2020 su Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano quello che potrebbe accadere a Los Angeles dopo che la verità sulla piccola Beth è venuta alla luce. Una verità che sta sconvolgendo anche la vita di persone che mai si sarebbero immaginate qualcosa di simile. Ad esempio Steffy: ha adottato la piccola Phoebe e da mesi si prende cura di lei come se fosse sua madre. La bambina e la sua Kelly stanno vivendo insieme come se fossero sorelle e non riesce a credere che adesso questo potrebbe cambiare. Ma chiaramente se Phoebe è davvero Beth, lei non ha nessun diritto sulla bambina. Ma che cosa si farà adesso e che cosa dice la legge in merito? Hope non ha dubbi: rivuole la sua bambina senza se e senza ma…

Bel frattempo Brooke e Ridge non sembrano avere dubbi: Flo deve pagare per tutto il male che ha fatto alle loro famiglie e hanno quindi intenzione di denunciarla. Dovrà andare in carcere e pagare per quello che ha fatto.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 7 OTTOBRE 2020

Hope finalmente ha di nuovo negli occhi quella luce di speranza che si era spenta. Il suo cuore esplode di gioia adesso che ha tenuto di nuovo tra le sue braccia la figlia che credeva di aver perso per sempre. Quando diceva che tra lei e Phoebe, c’era un certo feeling, nessuno sembrava crederle o capire di cosa stesse parlando ma adesso ha le prove. Lei si sentiva legata a quella bambina perchè era sua madre. E non ha intenzione di perdere altro tempo: Beth deve subito andare a vivere con lei…Liam è molto confuso e allo stesso tempo felice per quello che sta succedendo. Ma non può fare a meno di rendersi conto che lui e Hope si erano lasciati, che lei aveva un altro uomo e che la piccola Phoebe/Beth ha vissuto per mesi con Steffy. La Forrester è disperata e non si capacita di quello che sta succedendo. E’ davvero pronta a ridare Beth a sua madre, la sua vera madre?

Ancora una volta quindi Liam si trova diviso tra le due donne che più ha amato, che cosa farà? Ridge non può che consolare sua figlia, che adesso è un’altra vittima di questa triste storia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 7 ottobre 2020 su Canale 5, come sempre alle 13,40.