Una vita anticipazioni: Emilio presenta a tutti Angelines, il matrimonio è vicino

Che cosa succederà nella puntata di domenica di Una vita? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dell’11 ottobre 2020. La soap ci aspetta anche domenica e non potevano mancare le nostre anticipazioni. Domenica pomeriggio vedremo la prima parte dell’episodio 1061 della soap spagnola. Ad Acacias 38 è arrivata la fidanzata di Emilio, che non è neppure educata a essere una signorina, e la cosa preoccupa molto Felicia. Ma non c’è molto da fare perchè la famiglia è minacciata da Ledesma…Cinta ha provato a fare di tutto, persino a comprare due biglietti per fuggire con Emilio che però non ha accettato e non le ha ancora rivelato quanto successo a Valdeza.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELL’11 OTTOBRE 2020

Finalmente per Lolita è arrivato il momento di tornare nella sua amata bottega. Ramon è felice: suo figlio e Lolita avevano fatto di tutto per liberarlo dal carcere e adesso è stato lui a ricambiare ridando la dignità che meritano. Susana si rende conto che Liberto sta soffrendo moltissimo e per questo chiede a Ramon e alla sua famiglia di vigilare prima che possa fare qualcosa di cui si potrebbe pentire. Anche Casilda si offre di aiutare Liberto…

Ursula e Alfredo parlano di quello che sta succedendo e tornano anche a occuparsi di Marcia: se non fosse stato per Bryce, a quanto pare, lei non avrebbe la sua libertà.

Dopo aver parlato con Felipe, Genoveva torna a casa e chiede perdono a suo marito e gli dice che adesso ha capito dove ha sbagliato ma che non commetterà più nessun errore. Alfredo le ricorda che quando qualcuno si allea con lui, non può e non deve in nessun modo romperla…Susana va al ristorante e fa la conoscenza di Angelines la fidanzata di Emilio e di suo padre Ledesma. Fabiana che ci vede lungo, si rende conto che la ragazza non è adatta per Emilio e chiede a Felicia come mai ci sia stato questo fidanzamento… Antonito e Ramon provano a coinvolgere Liberto in affari per tenerlo impegnato.

Emilio esce nel quartiere con la sua nuova fidanzata e la presenta agli amici che sono stupiti delle umili origini di Angelines e si interrogano inevitabilmente su questo fidanzamento. Ursula si rende conto che Genoveva sta giocando con il fuoco…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica alle 14,30 su Canale 5.