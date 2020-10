Il segreto anticipazioni: Matias sta per scoprire la verità su Marcela e Tomas

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 16 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano da Puente Viejo, dove come sempre ne succedono delle belle. In questi giorni in particolare, come avrete visto, Alicia continua a tramare contro Marcela senza che lei possa neppure immaginarlo. Come? Ha scoperto da Tomas che sono stati amanti e questo ha fatto si che la ragazza iniziasse a pensare di agire. Vuole che anche Matias sappia quello che sua moglie ha fatto quando era in carcere…

Vediamo quindi la trama della puntata de Il segreto di domani 16 ottobre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 OTTOBRE 2020

La Marchesa e il figlio Tomas discutono per via di Alicia, che lei vorrebbe allontanare dall’ufficio della miniera. Tomas invece inizia a sentirsi legato in qualche modo alla ragazza ma ignora totalmente il fatto che Alicia ha cattive intenzioni…Mai immaginerebbe quello che è il piano della ragazza. Adolfo pressa l’amico, Juan Montalvo, convinto che gli nasconda qualcosa e che abbia problemi seri di cui non vuole parlare, ma questo non accenna a cedere.

Matias, Alicia e Damian riescono ad entrare in possesso del ciclostile per stampare i manifesti del sindacato. Alla cantina, durante un momento in cui erano rimasti soli, Matias e Alicia discutono e lei finisce per instillare in Matias il dubbio che anche Marcela l’abbia tradito, durante il tempo che lui ha passato in prigione. Alicia ha le prove di quello che dice, visto che Tomas si è confidato con lei…Marcela ovviamente non immagina nulla di tutto ciò. La situazione tra Dolores e Tiburcio è sempre più critica, a tal punto che tutti tentano di fare qualcosa per farli riappacificare.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 16 ottobre 2020. Come sempre la soap spagnola ci aspetta alle 16,20 dopo il day time del GF VIP 5.