Una vita anticipazioni: Genoveva ordina l’omicidio di Alfredo, come finirà?

Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita, Genoveva ha intenzione di eliminare Alfredo. Si è innamorata di Felipe e vuole vivere al suo fianco. Ed è per questo che non vuole più avere nessun legame con suo marito. Ma che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata di Una vita in onda il 16 ottobre 2020. Genoveva ha promesso ad Alfredo che avrà un incontro con il suo Eladio, e l’uomo ne è sembrato felice ma non sa che sua moglie ha ben altri progetti. Riuscirà Genoveva a uccidere o meglio, a far uccidere suo marito? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 OTTOBRE 2020

Ramon va a parlare con Felipe e gli dice che deve chiarire delle cose in merito ad Alfredo. L’uomo gli spiega che Genoveva è andata da Lolita a dire che Alfredo ha degli amanti, degli uomini. La notizia non sconvolge Felipe che sa bene quale sia il punto debole del banchiere. Ma come mai Genoveva ha fatto questa rivelazione a Lolita? E infatti l’avvocato parla con Marcia e si chiede come mai la donna abbia detto tutto a Lolita. Sa che sta architettando qualcosa… Genoveva non immagina che sta facendo tutto questo per amore di Felipe ma che lui non ha nessuna intenzione di tornare insieme a lei…

Ma nel frattempo Genoveva continua a confidarsi con Lolita, in modo che la ragazza possa credere a tutte le sue parole…Susana e le altre signore di Acacias 38 si preparano per festeggiare la bellissima notizia: la gravidanza di Lolita! Alla festa si presenta anche Bellita che fa subito notare che è lì solo per Lolita ma che non rispetta Felicia e la sua famiglia, dopo quello che hanno fatto a Cinta. La povera Camino continua a sentirsi in colpa per quello che è successo. Lolita alla fine decide di portare anche Genoveva alla festicciola organizzata dalle vicine di casa.

Liberto continua a soffrire per l’addio a Rosina! Casilda prova a fare il possibile ma non è semplice…Emilio non resiste più e va da Cinta per dirle che ha una soluzione e che presto potranno tornare insieme! Le altre donne chiedono a Genoveva se è vero che Alfredo le ha fatto del male…

Tutto questo succede mentre l’uomo sta per morire, ma accadrà? Appuntamento a domani con una nuova puntata di Una vita come sempre in onda alle 14,10 su Canale 5.