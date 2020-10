Il segreto anticipazioni: Manuela sta male, di cosa soffre? Raimundo in pericolo

Cosa succederà nella prossima puntata de Il segreto? Ve ne parliamo con le nostre anticipazioni che ci portano ancora una volta a Puente Viejo. Il segreto, vi ricordiamo, andrà in onda domenica 18 ottobre 2020, salta anche questo fine settimana la puntata del sabato; stanno infatti andando ancora in onda le puntate di Daydreamer ( vi ricordiamo anche che sabato sarà ospite di Silvia Toffanin la bravissima Demet, che interpreta Sanem nella soap). Ma torniamo a Puente Viejo, che cosa succederà nella prossima puntata? Francisca sta cercando di capire che fine ha fatto Raimundo e teme che possa essere successo qualcosa di brutto. Nel frattempo le condizioni di salute di Manuela sembrano complicarsi. Dopo il miglioramento, arriva una nuova crisi. La donna è malata, ma che cosa ha? Ecco per voi le anticipazioni e la trama di domani!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 18 OTTOBRE 2020

Marta torna dalla missione per il Sindaco, insieme a Adolfo, che aveva insistito per accompagnarla e riesce a riportare il messaggio del Tenente Grijalbo. Dolores e Tiburcio fanno di tutto per evitarsi e la situazione è diventata insostenibile per tutti all’emporio, clienti compresi. Donna Francisca e Matias, dopo aver fatto il possibile per trovarlo, sono preoccupati per Raimundo, di cui ormai non hanno notizie da tempo. Francisca tutto vorrebbe tranne che avere dei rapporti con suo nipote acquisito ma per amore di Raimundo farebbe di tutto. Donna Eulalia, invece, grazie a Campuzano, è riuscita a rintracciarlo e ha dato l’ordine di catturarlo.

Manuela, che sembrava stare meglio, ha un nuovo mancamento e sembra peggiorare irrimediabilmente. Alla fabbrica, intanto, don Ignacio trova il coraggio di parlare con Pablo delle sue vere origini.

Vi ricordiamo che Il segreto ci aspetta domenica 18 ottobre 2020 con una nuova puntata della soap di Canale 5. A seguire andrà in onda Daydreamer e poi Domenica Live per concludere in bellezza la domenica!