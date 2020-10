Il segreto anticipazioni: Pablo troverà sua madre, chi è?

Tornano come sempre le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 19 ottobre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Puente Viejo e che ci rivelano la trama di domani pomeriggio. La soap regala come sempre colpi di scena ma tanto ancora deve accadere…Alicia continua a tramare contro i ricchi ma nessuno sospetta, a parte la Marchesa e Francisca che invece ci vedono lungo. Tomas però non vuole ascoltare Isabel e decide di non licenziare Alicia. La ragazza dal canto suo ha intenzione di conquistare Matias e gioca tutte le sue carte. Pablo continua a voler sapere che cosa è successo davvero a sua madre e chi era…

Manuela, che sembrava stare meglio, ha un nuovo mancamento e sembra peggiorare irrimediabilmente. Alla fabbrica, intanto, don Ignacio trova il coraggio di parlare con Pablo delle sue vere origini. Continuano anche i tormenti di Dolores e Tiburcio che ormai non riescono più ad andare d’accordo. Cosa succederà quindi nella puntata de Il segreto di domani? Ecco le anticipazioni per voi!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 19 OTTOBRE 2020

Don Ignacio trova finalmente il coraggio di parlare con Pablo di sua madre, promettendogli perfino di aiutarlo a cercarla. A turbare la pace ritrovata, però, arriva la notizia di un nuovo malore di Manuela, che deve essere portata in ospedale d’urgenza. Tra Matias e Marcela, dopo che lei ha confermato i dubbi del marito, la situazione è critica e Matias, distrutto dal tradimento, fa irruzione a La Habana per affrontare Tomas. Matias non si aspettava che per anni sua moglie avesse avuto un amante ma tutto cambia…Dopo lo scontro tra i due, che cosa succederà, il matrimonio potrebbe essere a rischio?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 19 ottobre 2020.