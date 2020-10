Una vita anticipazioni: Carmen e Ramon alla fine si sposeranno davvero?

Nel quartiere dopo l’allarme di Casilda sono tutti molto preoccupati per quello che potrebbe succedere a Liberto, hanno paura che l’uomo possa compiere un gesto estremo mai immaginerebbero quello che è accaduto davvero! Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 20 ottobre 2020. Nella puntata di martedì di Una vita scopriremo quello che è successo dopo che Rosina è tornata ad Acacias 38. Ebbene si, Liberto non stava sognando, sua moglie è tornata a casa per festeggiare il loro anniversario di matrimonio e per continuare una vita insieme!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 OTTOBRE 2020

Cinta torna a casa e racconta ai suoi genitori del fidanzamento di Emilio e di quello che è successo al ristorante, è in lacrime. Susana è disperata perchè pensa che Liberto si sia tolto la vita ma all’improvviso lui e Rosina compaiono nella piazza e sono tutti sconvolti da questa visione! Poi però sono tutti molto felici del ritorno di Rosina che a quanto pare ha intenzione di restare. Susana e Casilda tirano un sospiro di sollievo, hanno davvero temuto il peggio.

Genoveva ha deciso di cambiare strategia e informa Ursula delle sue nuove intenzioni. Pensa che se darà a Felipe il tempo necessario per metabolizzare quello che è succeso, lui si renderà conto di amarla. Chiede poi a Ursula di controllare tutti i movimenti dell’avvocato…Ursula non sembra essere molto entusiasta di questo piano ma non può fare altro che obbedire alla signora…

Susana viene invitata a casa di Rosina e Liberto per fare colazione tutti insieme: l’armonia sembra trionfare e anche Casilda adesso è felice e serena. Lolita e Carmen parlano dei preparativi per il matrimonio, hanno una settimana per finire tutto. Carmen va da Susana per provare il suo abito da sposa, ma alla fine questo matrimonio si farà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 20 ottobre 2020.