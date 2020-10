Il segreto anticipazioni: Tiburcio e Rosa scomparsi nel nulla, a Puente Viejo aleggiano i misteri

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 23 ottobre 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni e con le ultime news in arrivo da Puente Viejo. In questi ultimi episodi, come avrete visto, in paese è tornato l’incubo Fernando Mesia. L’incendio che ha causato anche dei problemi alla piccola Camelia, ha fatto rivivere un vero e proprio inferno a tutti gli abitanti del paese. Marcela ha iniziato a temere persino un possibile ritorno di Fernando Mesia che ovviamente è morto ma i fantasmi si sa, potrebbero sempre ritornare…Intanto Rosa è molto provata da quello che è successo, si rende conto che Adolfo prova ancora qualcosa per Marta ma non vuole rinunciare a lui. Anche Dolores cerca di capire che fine abbia fatto Tiburcio che però è davvero scomparso nel nulla…

E adesso ecco per voi le anticipazioni della puntata di domani, vi ricordiamo che Il segreto ci aspetta come sempre alle 16,20 subito dopo il day time del Grande Fratello VIP 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 OTTOBRE 2020

Camelia, finalmente, si riprende dal trauma subito nell’incendio e il dottor Clemente la dichiara del tutto guarita. Onesimo è sempre più preso dal suo studio sui meridiani, tanto da non curarsi delle ripetute richieste di Dolores di parlare del fatto che Tiburcio risulti ancora scomparso. Come lui anche Rosa, dopo essere scappata in seguito al tentativo di Marta di parlarle di lei e Adolfo, ancora non è tornata a casa. Tomas, preoccupato per Camelia, va a trovare Marcela accorgendosi che forse non l’ha ancora dimenticata. Anche tra la marchesa e Iñigo ci sono delle tensioni per via della conclusione della loro storia, che lui non ha mai accettato… La Marchesa continua a tramare e ad avere anche un grande segreto: non abbiamo infatti ancora scoperto chi è l’uomo misterioso con il quale Isabel si è vista nel periodo di natale…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani, 23 ottobre 2020.