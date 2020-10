Una vita anticipazioni: Genoveva sotto choc, Ursula la manipola?

Genoveva sa tutto di Marcia e di Felipe, come andrà a finire adesso questa storia, cercherà in qualche modo di vendicarsi? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 26 ottobre 2020. Nel prossimo episodio della soap, scopriremo quello che succederà agli abitanti di Acacias 38. Tanti i colpi di scena negli ultimi tempi, dalla morte di Alfredo, per la quale Genoveva non è stata ancora accusata, al ritorno di Rosina. E adesso cosa succederà? Grande attesa anche per quello che potrebbe accadere tra Angelines ed Emilio. Il ragazzo ha iniziato a comportarsi molto male, sperando che Angelines lo lasci…Ma accadrà davvero? Difficile a dirsi…

Vediamo quindi cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 26 ottobre 2020, in onda alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1069 di Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 26 OTTOBRE 2020

Fabiana e Servante sono in difficoltà perché non hanno i soldi per pagare il guasto. Per aggiungere la beffa al danno, a seguito della denuncia di un cliente, ricevono la visita di un ispettore comunale che li minaccia con una multa e la chiusura della pensione se non iniziano subito a lavorare.Lolita e Antonito cercano di aiutare Fabiana ma la situazione è un tantino complicata…I genitori di Cinta insistono sul volerla vedere di nuovo felice, magari proprio grazie all’esibizione nel quartiere ma la ragazza non ha voglia di farlo…Ma alla fine la ragazza decide di farlo…

Ursula intanto rimprovera Genoveva per come si è comportata con Felipe, una signora del suo livello non può mostrarsi pubblicamente in quello stato. Genoveva è ancora molto provata dal confronto avuto con l’avvocato e da quello che ha scoperto sulla sua relazione con Marcia. La donna non riesce proprio a digerire l’idea che Felipe l’abbia potuto lasciare per iniziare una storia con una domestica. Ursula dà qualcosa da bere alla sua padrona, potrebbe essere ancora una volta un suo piano diabolico per farla fuori?

Lolita vuole lanciare un nuovo prodotto nella sua bottega, delle palline di cocco che sembrano piacere davvero molto a tutti. Liberto parla con Ramon di quello che è successo tra Felipe e Genoveva e poi gli rivela che l’avvocato ha una relazione con Marcia. Il Palacios stenta a crederci…Emilio continua a comportarsi come un gran maleducato con la sua fidanzata…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 26 ottobre 2020 su Canale 5 come sempre alle 14,10.