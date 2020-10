Il segreto anticipazioni: Rosa e Adolfo matrimonio a rischio a causa di Marta?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 27 ottobre 2020? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci portano a Puente Viejo e ci rivelano appunto, quello che accadrà nelle puntate di fine ottobre su Canale 5. Avrete visto che negli ultimi episodi è successo davvero di tutto: Tiburcio è scomparso per poi ricomparire dal nulla; Raimundo è stato sequestrato e nessuno ha idea di che fine abbia fatto; la piccola Camelia è rimasta vittima di un incendio. Matias ha scoperto il tradimento di Marcela e ha affrontato Tomas mentre Adolfo e Marta si sono riavvicinati e Rosa è di nuovo impazzita! Pablo ha poi scoperto che sua madre è viva e vuole scoprire chi sia…Insomma tante le cose accadute e tante quelle che dovranno accadere…

Vediamo quindi le anticipazioni e la trama de Il segreto per la puntata di domani 27 ottobre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 27 OTTOBRE 2020

Tiburcio viene accolto con gioia da tutto il paese, ma sembra sempre più disorientato e non ricorda cosa sia successo durante la settimana in cui è scomparso. Iñigo, controllando l’auto dopo l’incidente, scopre che lo sterzo è stato manomesso da qualcuno. La marchesa, ricevuta la notizia, teme che possa essere stata opera di Mauricio, su ordine di donna Francisca. Ma non ci sono prove per dimostrare quanto accaduto e le ipotesi fatte…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 27 ottobre 2020.