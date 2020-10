Il segreto anticipazioni: il nemico di Francisca è Eulalia che ha bruciato tutti i terreni?

Come avrete visto nelle ultime puntate de Il segreto in onda su Canale 5, vanno in onda giornalmente alcuni spezzoni della puntata precedente. Dare quindi delle anticipazioni precise non è semplice ma ci proviamo! Cosa accadrà quindi nella puntata de Il segreto di domani, 28 ottobre 2020? Avrete visto che Matias si è scagliato contro Mauricio pur di sapere la verità sull’incendio che ha coinvolto anche la piccola Camelia. Inoltre Manuela ha convinto Rosa a parlare con suo padre anche se la ragazza continua a non fidarsi di nessuno. Mauricio ha dichiarato guerra al prete e quello che è successo a don Filiberto lascia pensare che ci sia dietro lo zampino del sindaco…Mauricio spiega a Matias tutto quello che ha scoperto in questi mesi…Tutti i terreni che sono stati bruciati in questo periodo sono della marchesa o meglio Isabel potrebbe averli comprati per qualcuno e quel qualcuno è Francisca. Per cui la persona che sta incendiando tutto, potrebbe volersi vendicare di Francisca…

Non ci resta che scoprire cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 28 ottobre 2020, ecco le anticipazioni per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 OTTOBRE 2020

Don Filiberto, dopo aver discusso animatamente con Mauricio, resta in piazza per raccogliere offerte per la chiesa; in serata però, tornando a casa, viene aggredito da diversi uomini a volto coperto e tutti i sospetti ricadono sul Sindaco. Don Ignacio è occupato su più fronti, tra la fabbrica, il giornalista che indaga sull’incidente di Bilbao e ora anche Marta e Adolfo, che ha sorpreso per caso in cucina mentre si baciavano.

Tiburcio viene accolto con gioia da tutto il paese, ma sembra sempre più disorientato e non ricorda cosa sia successo durante la settimana in cui è scomparso. Iñigo, controllando l’auto dopo l’incidente, scopre che lo sterzo è stato manomesso da qualcuno. La marchesa, ricevuta la notizia, teme che possa essere stata opera di Mauricio, su ordine di donna Francisca.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 28 ottobre 2020.