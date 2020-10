Il segreto anticipazioni: chi ha manomesso la macchina? Rosa è davvero incinta?

Sono lontani i tempi in cui a Puente Viejo gli abitanti si affidavano alle parole di Don Anselmo che era una vera e propria colonna della comunità. Il nuovo sacerdote non ha mai avuto un buon rapporto con gli abitanti del paese, sempre più lontani dalla chiesa e nelle ultime puntate de Il segreto, si è visto come ci siano davvero poche persone vicine a Don Filiberto. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto, per la puntata di domani 29 ottobre 2020. Come avrete visto, Marta e Adolfo stanno pensando di dire a tutti che si amano e che il fidanzamento con Rosa è solo una farsa. Tomas non sa che cosa pensare e non sa neppure come Isabel potrebbe prendere la cosa…E poi c’è Rosa che ha già dimostrato di essere molto instabile. Una cosa simile potrebbe devastarla…

Don Ignacio è occupato su più fronti, tra la fabbrica, il giornalista che indaga sull’incidente di Bilbao e ora anche Marta e Adolfo, che ha sorpreso per caso in cucina mentre si baciavano. Che questo fidanzamento tra Rosa e Adolfo sia solo una farsa è chiaro a tutti, perchè non smetterla?

Vediamo le anticipazioni con la trama della puntata de Il segreto di domani, 29 ottobre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 29 OTTOBRE 2020

Maqueda, dopo l’incidente che ha coinvolto lui e Tomas, ispeziona l’auto, arrivando alla conclusione che lo sterzo è stato manomesso da qualcuno con l’intento di far finire la vettura fuori strada. In casa Mirañar, Tiburcio non ricorda ancora cosa sia successo esattamente durante la settimana in cui è scomparso, mentre Onesimo, sempre più preso dal suo “meridiano di Puente Viejo”, decide di tracciarlo realmente, dipingendo una linea che lo rappresenti attraversando tutto il paese.

Rosa è sconvolta e non vuole assolutamente parlare della situazione con la sorella, nonostante Manuela tenti di farle riavvicinare screditando Adolfo. Marta è aperta al dialogo ma Rosa, per tutta risposta, le dice di essere incinta di Adolfo. Ma sarà vero? Non è la prima volta che una delle abitanti di Puente Viejo finge una gravidanza e forse anche questa volta è così…Ricorderete tutto quello che in passato ha fatto Antolina pur di allontanare il suo Jesus da Elsa, e forse anche stavolta, siamo di fronte a qualcosa di questo genere…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani, 29 ottobre 2020.