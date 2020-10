Il segreto anticipazioni: Mauricio e Francisca scoprono che c’è Eulalia dietro a tutti gli incidenti?

Che cosa farà Eulalia per vendicarsi di tutto quello che Francisca le ha fatto in passato? La sua vendetta è iniziata ma a Puente Viejo non c’è nessuno che immagina quello che la donna sta facendo. Solo Mauricio sospetta qualcosa…E anche l’incidente, dopo l’incendio, è quello che Eulalia aveva organizzato ma le cose non sono andate come lei voleva: nessun morto nell’incidente, nessun morto negli incendi. Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 30 ottobre 2020. Come ha detto Eulalia al suo scagnozzo, le vie del Signore sono infinite e c’è ancora molto da fare. Si aspetta che a breve tutti i suoi nemici, si azzuffino tra di loro…Ma è anche chiaro che non ci devono essere più errori. Eulalia arriverà a compiere la sua vendetta contro Francisca? Matias intanto cerca di capire che fine abbia fatto suo nonno ma non ha notizie. Anche Marcela cerca di aiutarlo…La ragazza pensa che si potrebbe chiedere aiuto alle forze dell’ordine…Poi però spera che a breve sarà lo stesso Raimundo a tornare a casa!

E adesso ecco le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 OTTOBRE 2020

Rosa è sconvolta e non vuole assolutamente parlare della situazione con la sorella, nonostante Manuela tenti di farle riavvicinare screditando Adolfo. Marta è aperta al dialogo ma Rosa, per tutta risposta, le dice di essere incinta di Adolfo. Quest’ultimo decide di unirsi all’amico Juan Montalvo in una partita a poker, nella bisca in cui Juan era già stato in precedenza. Durante la partita, resosi conto di essere stato riconosciuto dai criminali che lo cercavano, Juan scappa.

Marta e Manuela rimangono scioccate dalla notizia che Rosa è incinta di Adolfo. Ad aggravare la situazione arriva la notizia che Adolfo, in seguito ad una sparatoria, ora è ricoverato in ospedale, in bilico tra la vita e la morte. Hipolito si rivolge al Capitano Huertas per tentare di scoprire cosa sia successo a Tiburcio, che non ricorda dove sia stato durante la settimana in cui è scomparso, mentre Onesimo mette alla prova la pazienza di tutto il paese con la sua scoperta del “meridiano di Puente Viejo”.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 30 ottobre 2020.