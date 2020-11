Il segreto anticipazioni: Raimundo prova a scappare, riuscirà a mettersi in salvo?

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 2 novembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci portano proprio a Puente Viejo e ci svelano la trama della prossima puntata della soap. Avrete visto che Raimundo è riuscito a liberarsi dagli uomini di Eulalia e sta cercando di mettersi in salvo, ce la farà? Nel frattempo Rosa e Marta sono entrambe addolorate e preoccupate per quello che è successo ad Adolfo, entrambe, anche se in modo diverso lo amano…Ma c’è una novità clamorosa: Rosa è incinta e adesso vuole che Adolfo, diventi il prima possibile suo marito ma non solo. Vuole che Marta se ne vada per sempre…

Vediamo quindi le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani, 2 novembre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 NOVEMBRE 2020

La notizia della gravidanza di Rosa lascia tutti i familiari senza parole. Ma al momento sembra esserci anche altro di cui occuparsi visto che Adolfi ha rischiato la vita…Rosa, ora che è incinta di Adolfo, vuole portare avanti il matrimonio e farsi una famiglia; per questo convoca Marta, intimandole di lasciare Puente Viejo. Decide di comunicare la notizia anche a don Ignacio, ma lui non la prende affatto bene. Nonostante l’uomo sia dalla parte di sua figlia, questa volta non può accettare che Marta venga cacciata, anche se si rende conto che non si è comportata bene. Ma il problema è che Rosa e Adolfo non si sono mai amati…

Carolina, temendo che Pablo possa decidere di lasciare la Villa per seguire la madre, continua ad insistere per conoscerla meglio. La faida tra Mauricio e don Filiberto si inasprisce ulteriormente, portando il Capitano Huertas al limite della sopportazione. Raimundo è ancora in fuga, inseguito dai segugi di donna Eulalia, ma per ora sembra che riesca a sfuggirgli.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 2 novembre 2020.