Beautiful anticipazioni: Flo abbandonata al suo destino, Brooke preoccupata

Quinn non sapeva nulla di quello che Flo aveva fatto e dopo aver ascoltato le parole di Shauna, comprende che in nessun modo può aiutare la ragazza, anche perchè si metterebbe contro tutta la famiglia Forrester e le Logan…Cosa succederà quindi adesso, Flo non avrà modo di difendersi? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 3 novembre 2020. Avrete visto che il detective Sanchez ha capito che la caduta di Thomas dalla scogliera è collegata in qualche modo anche alle sue indagini per la morte di Emma e a tutto quello che è successo di recente in famiglia…

Ma riuscirà a mettere insieme i tasselli, e soprattutto, Thomas si sveglierà?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 NOVEMBRE 2020

Quinn sembrava essere felice di poter dare una mano a Shauna e a Flo, trovando per la ragazza un bravo avvocato. Ma poi qualcosa è cambiato, se in un primo momento infatti, aveva pensato di poter aiutare l’ex fidanzata di suo figlio, proprio dopo aver parlato con Wyatt si è resa conto che probabilmente, questa non è una buona idea. Il giovane infatti le ha ricordato tutto quello che Flo ha fatto, tutto il male che ha fatto a Hope e a Liam, anche dopo aver saputo di essere una Logan. Non si può accettare quello che Flo ha fatto e verso di lei, come ha detto anche Hope, non può esistere nessun genere di perdono.

Anche Quinn quindi si convince di quello che sta dicendo Wyatt e pensa di mettere fine anche al suo rapporto di amicizia con Flo: non la può aiutare. Wyatt invece pensa che la presenza di Flo nella sua vita lo ha allontanato da una donna che lo amava realmente e quindi chiede a Sally di dargli una seconda possibilità. E la ragazza è felice di accettare!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 3 novembre 2020.