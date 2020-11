Il segreto anticipazioni: Raimundo ancora disperso, chi lo salva?

Francisca e Isabel hanno studiato quello che sembra essere il piano perfetto per mettere fine alla vita di Eulalia. E così tutti ma proprio tutti, credono che la contessa sia morta. Non si può correre il rischio che ci sia anche solo una persona che metta in discussione questa verità altrimenti il piano potrebbe fallire. Cosa succederà dunque adesso che tutti pensano che Isabel sia morta? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 11 ottobre 2020. Francisca e Isabel aspettano adesso che Eulalia esca allo scoperto per mettere fine al suo gioco…Quello che Francisca e Isabel però non sanno è che Raimundo non è più prigioniero di Eulalia che è scappato e che in questo momento vaga da solo per il bosco…

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto di domani. La soap spagnola ci aspetta come sempre alle 16,20 su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 11 NOVEMBRE 2020

La notizia della morte della marchesa de los Visos ha sconvolto tutto il paese, ma Rosa è più preoccupata per il fatto che questa disgrazia possa intralciare i preparativi del matrimonio con Adolfo. Don Ignacio, Manuela e Adolfo stesso, di fronte al suo atteggiamento, rimangono esterrefatti. E’ chiaro che Rosa non sia lucida ma ancora una volta, non si guarda in faccia la realtà e si fa finta di nulla. Tiburcio si trova di nuovo a fare i conti con Estefania, che torna di nuovo all’emporio e, vedendosi respinta, tenta di estorcergli cinquemila Pesetas dietro minaccia. La donna, infatti, dice di avere le prove della storia tra lei e Tiburcio e minaccia di mostrarle a Dolores.

Donna Eulalia, ricevuta la notizia della marchesa, prepara il suo attacco finale contro Francisca Montenegro. Raimundo invece, anche se ancora disperso, dopo essere svenuto nel bosco viene recuperato da un uomo dall’identità ancora ignota. Urrutia, schiacciato dai sensi di colpa, si reca alla locanda per parlare con Alberto Santos, il giornalista di Bilbao, e dirgli tutta la verità sull’incidente avvenuto anni prima.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 11 novembre 2020.