Beautiful anticipazioni: Thomas continua a mentire ma Bill e Brooke non ci stanno

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful con la trama di domani 12 novembre 2020. Cosa succederà nella puntata del giovedì? Brooke stenta a credere che Ridge non sia riuscito a capire la gravità delle azioni di Thomas e che anche adesso che sta bene e potrebbe assumersi le sue responsabilità, continua a passare per la vittima della situazione. Ed è per questo che non ha intenzione di lasciar correre. Nasce quindi una sorta di alleanza con Bill, un patto segreto siglato tra i due che ha lo scopo di far si che Thomas paghi per il male che ha fatto a Hope e quindi anche a Liam…Brooke ci aveva provato a comprendere le ragioni di Ridge, cercando di capire che un padre vuole sempre il bene di suo figlio ma dopo aver parlato con Bill ha iniziato a pensare a qualcosa di diverso…

Vediamo quindi la trama della puntata di domani 12 novembre 2020!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 NOVEMBRE 2020

Thomas decide di giocarsi la carta dell’uomo sofferente, di chi ha patito le pene peggiori dopo la morte della donna che amava. E così quando Ridge gli chiede spiegazioni per quello che ha fatto, per quello che è successo con Hope e con la piccola Beth ma anche con Emma, tira fuori tutto il suo dolore. Quello provato per la morte di Caroline, per la vita del piccolo Douglas andata in frantumi. Ma sappiamo bene che Thomas non aveva poi sofferto così tanto per quello che era successo a Caroline, visto che forse, non si sono mai amati…Ridge però, nonostante tutto quello che è successo in passato tra loro, questa volta vuole credere a Thomas e gli fa una promessa: starà al suo fianco. Non solo, farà anche in modo di tenerlo il più possibile lontano dalla prigione…

Le indagini però stanno andando avanti e il detective Sanchez vuole scoprire che cosa è successo davvero la notte in cui Emma è uscita di strada con la sua macchina. E allo stesso tempo, chi vuole andare fino in fondo in questa storia, è Brooke che ha siglato un patto segreto con Bill. E si sa che con Spencer non si scherza, soprattutto se di mezzo c’è suo figlio e la sua piccola nipotina…

Appuntamento quindi a domani con una nuova imperdibile puntata di Beautiful!