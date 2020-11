Il segreto anticipazioni: si indaga per l’omicidio di Isabel, il piano funziona

Il piano elaborato dalla contessa e da Francisca sembra procedere nel migliore dei modi anche se non è semplice gestire il tutto. Cosa succederà adesso a Puente Viejo? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 13 novembre 2020. Si chiude una nuova settimana all’insegna della soap spagnola ma di colpi di scena ce ne saranno e anche tanti, visto che la marchesa e Francisca si preparano a rispondere all’attacco che sicuramente Eulalia sgancerà.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 NOVEMBRE 2020

Don Filiberto, non avendo notizie degli uomini che aveva chiesto di inviare a punire Mauricio, tenta di contattare Navarra, ma il Sindaco lo precede spiegandogli che gli uomini che attende, hanno avuto problemi a Munia e non arriveranno mai.

Al funerale di donna Isabel, molti notano l’assenza di donna Francisca, rimasta a La Habana. Il Capitano Huertas, che già sospettava della Montenegro, decide quindi di interrogarla, comunicandole che è sospettata dell’omicidio della marchesa.

Mauricio tenta di mettere fine alla guerra con don Filiberto, mostrandogli un articolo di giornale che riporta la notizia dell’arresto degli uomini che aveva chiesto di inviare a Puente Viejo per punirlo. Il sacerdote però, anche vedendosi scoperto, non demorde e giura vendetta. Don Ignacio accetta di pagare María Jesus perché sparisca da Puente Viejo senza lasciare traccia, ma lei pretende di rivedere Pablo per potergli dire addio. La donna sta ancora tramando qualcosa? E che cosa farà Pablo di fronte a queste novità?

Non ci resta che scoprirlo vedendo la puntata de Il segreto di domani 13 novembre 2020. Vi ricordiamo che la soap spagnola ci aspetta poi domenica. Dal 14 novembre 2020 su Canale 5 ci sono delle novità per quanto riguarda anche la programmazione del pomeriggio e infatti torna Amici per cui al sabato va in onda solo Beautiful!